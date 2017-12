Bankerin verhindert Trickbetrug Eine Seniorin war um eine fünfstellige Geldsumme gebeten worden.

© Symbolfoto: Sven Ellger

Riesa. Als Bekannte gab sich eine Anruferin aus, die sich am Donnerstagnachmittag telefonisch bei einer 82 Jahre alten Frau in Riesa meldete. Kurz darauf bat sie die Dame um 13 000 Euro, da sie sich in einer nicht näher bezeichneten Notlage befände.

Die Frau begab sich daraufhin zu ihrer Bank und besprach die Angelegenheit mit einer Mitarbeiterin. Diese klärte die ältere Dame über diese Trickbetrugsmasche auf und verständigte die Polizei. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 3 weiter Unter Drogeneinfluss am Steuer Riesa. Wegen mehreren Verkehrsdelikten muss sich gegenwärtig der Fahrer eines VW Polos verantworten, der sich am Donnerstagabend einer Verkehrskontrolle unterziehen musste. Riesaer Polizisten stoppten den Wagen auf dem Alten Pausitzer Weg. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht Besitz einer Fahrerlaubnis war. Für den VW bestand kein Versicherungsschutz mehr, und die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu dem Wagen. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Auffahrunfall Riesa. Ein VW Polo war am Donnerstagnachmittag auf der Segouer Straße unterwegs, als der 28 Jahre alte Fahrer einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden BMW zu spät bemerkte und auf den Wagen auffuhr. Verletzt wurde niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Trickbetrüger scheiterten Klipphausen. Am Donnerstagnachmittag meldete sich ein vermeintlicher Bekannter bei einer 84-Jährigen im Ortsteil Weistropp via Telefon. Er bat die Seniorin um 36000 Euro für den Kauf einer Eigentumswohnung. Die ältere Dame ließ sich jedoch nicht hinters Licht führen, beendete das Gespräch und verständigte die Polizei.

zur Startseite