Banker aus Zufall Rolf Breuer war Chef der Deutschen Bank. Nun wird er 80 und einen Satz nicht mehr los.

Rolf Breuer, einst Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, hält die Finanzbranche heute für zu kompliziert. © dpa

Sein ganzes Berufsleben hat er der Deutschen Bank gewidmet. Er hat es vom Lehrling zum Einstieg in das Bankgeschäft 1956 bis zum Vorstandssprecher des Instituts von 1997 bis 2002 gebracht, war Chef des Aufsichtsrats. Und doch verbinden viele mit dem Namen Rolf Breuer nur einen einzigen Satz. „Was alles man darüber lesen und hören kann, ist ja, dass der Finanzsektor nicht bereit ist, auf unveränderter Basis noch weitere Fremd- oder gar Eigenmittel zur Verfügung zu stellen“. Gesprochen hat Breuer, der am Freitag seinen 80. Geburtstag feiert, diese Worte im Februar 2002 in einem Interview mit der Finanzsender Bloomberg. Gezielt waren sie auf den Medienunternehmer Leo Kirch, der damals in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten steckte. Was in der Finanzszene bekannt war. Breuer hatte eigentlich nur gesagt, was alles andere als neu war. Und trotzdem war es zu viel.

Kirch verklagte Breuer und die Deutsche Bank. „Erschossen hat mich der Rolf“, behauptete der Medienunternehmer damals, der wenig später tatsächlich pleite war. Heerscharen von Anwälten und Richtern waren und sind mit der Causa bis heute beschäftigt. Die Deutsche Bank zahlte 2014 mehr als 900 Millionen Euro an die Kirch-Gruppe. Breuer und andere Banker wurden wegen angeblichen Betrugs angeklagt und freigesprochen. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat Revision eingelegt.

„Mir ist Unrecht geschehen. Das steht für mich fest“, sagt Breuer heute. „Damit muss man fertig werden“. Ein- bis zweimal in der Woche geht er noch in sein Büro in einem Gebäude unweit der Zentrale. Das Bankgeschäft hält er heute für zu kompliziert und fürchtet, dass es eher noch schlimmer wird – als Folge der Finanzkrise und der verschärften Regulierung.

Mit dem Kauf des US-Finanzhauses Bankers Trust Ende der 90er-Jahre gab Breuer dem Investmentbanking einen massiven Schub. Im Frühjahr 2000 musste er eine seiner größten Niederlagen hinnehmen: Die Fusion mit der Dresdner Bank zum größten Geldhaus der Welt scheiterte am Widerstand der Investmentbanker. 2006 verabschiedete sich Breuer, der nach eigenen Worten eher zufällig Banker geworden war, als Aufsichtsratschef endgültig von der Deutschen Bank.

