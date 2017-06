Bankenrettung ohne Ende In Italien stehen wieder zwei Banken vor dem Konkurs. Die Zeche zahlen die Steuerzahler – 17 Milliarden Euro.

Regierungschef Paolo Gentiloni bezeichnete das am Sonntagabend beschlossene Notdekret zur Rettung der beiden Banken als „sehr wichtig und sehr dringend“. Tatsächlich verfügen die Veneto Banca und die Banca Popolare di Vicenza kaum noch über Eigenkapital, dafür haben sie insgesamt rund zehn Milliarden Euro an faulen Krediten in ihren Büchern. Die Krisenbanken sind am vorigen Freitag von der Europäischen Zentralbank (EZB) als „wahrscheinlich nicht mehr überlebensfähig“ eingestuft worden.

Der Rettungsplan sieht die Zerschlagung der beiden Institute in eine „Good Bank“ und eine „Bad Bank“ vor. Die gesunden Teile übernimmt die Großbank Intesa-SanPaolo für einen symbolischen Euro; um die Kapitalbasis der Käuferin zu sichern, erhält Intesa-SanPaolo vom italienischen Staat 5,2 Milliarden Euro. In dieser Summe sind auch Rückstellungen für die Sozialpläne von Beschäftigten enthalten, die bei der Restrukturierung der beiden Banken ihre Stelle verlieren könnten. Weitere maximal zwölf Milliarden Euro stellt der Staat als Garantien für die faulen Kredite zur Verfügung, die in die „Bad Bank“ ausgelagert werden.

Technisch gesehen werden die Veneto Banca und die Popolare di Vicenza nach italienischem Konkursrecht „zwangsliquidiert“. Doch von einer Liquidierung im landläufigen Sinne kann nicht ernsthaft gesprochen werden: Beim Rettungsplan hat die Regierung darauf geachtet, dass die Auswirkungen auf Kunden, Gläubiger und Beschäftigte möglichst gering gehalten werden. Das Dekret garantiert, dass nicht nur die Besitzer von erstrangigen Obligationen, sondern auch jene von nachrangigen Schuldpapieren ungeschoren bleiben. Und vom zunächst genannten Abbau von 4 000 der 11 000 Arbeitsplätze ist ebenfalls keine Rede mehr.

Das Vorgehen scheint im Widerspruch zur Richtlinie für Bankenabwicklungen der EU zu stehen, die Anfang 2016 in Kraft gesetzt wurde und die verhindern sollte, dass die Steuerzahler die Zeche bei Bankenkrisen bezahlen müssen. Vielmehr sollten die Investoren, die Gläubiger und notfalls auch die Kunden zur Sanierung herangezogen werden. Aber es gibt Ausnahmeregelungen, etwa für Regionalbanken, die von der EZB nicht als systemrelevant eingestuft werden: Diese können nach nationalem Recht restrukturiert werden, und genau dieses Schlupfloch hat die italienische Regierung genutzt. Tatsächlich haben sowohl die EU-Kommission als auch die EZB dem Rettungsplan bereits zugestimmt.

„Diejenigen, die uns kritisieren, sollen sagen, was eine bessere Alternative gewesen wäre“, betonte Finanzminister Padoan. Tatsächlich hängen in der Region Veneto 200 000 Betriebe am Kredithahn der beiden Banken – ein ungeordneter Konkurs hätte schwerwiegende Folgen für die Wirtschaft der Region haben können, deren Bruttosozialprodukt dem von ganz Griechenland entspricht. Im schlimmsten Fall wäre zudem das gesamte italienische Bankensystem ins Wanken geraten. Und natürlich haben in der Regierung auch wahltaktische Überlegungen eine Rolle gespielt: Die beiden Banken haben zusammen zwei Millionen Kunden – alles potenzielle Wähler.

Jeder fünfte Kredit ausfallgefährdet

Die Veneto Banca und die Popolare di Vicenza sind bereits die sechste und die siebente Bank, die in Italien in den vergangenen 18 Monaten gerettet werden mussten. Den Reigen eröffnet haben im Dezember 2015 vier kleine Regionalbanken. Die Kosten ihrer Rettung, knapp sechs Milliarden Euro, trugen damals ein Solidaritätsfonds der übrigen Banken sowie die Aktionäre und Kleinanleger – über 10 000 von ihnen verloren zum Teil ihre gesamten Ersparnisse. Danach war die Montepaschi di Siena (MPS) an der Reihe, die Mutter aller italienischen Krisenbanken. Die drittgrößte Bank Italiens wurde für 6,6 Milliarden Euro zu 70 Prozent vom Staat übernommen und damit faktisch verstaatlicht. Die MPS-Aktionäre und Gläubiger bluteten im Umfang von 2,2 Milliarden Euro.

Der von kleinen und mittleren Banken dominierte, oft ineffizient geführte und an Überkapazitäten leidende italienische Bankensektor ist von der jahrelangen Wirtschaftskrise massiv getroffen worden: Jeder fünfte Kredit ist ausfallgefährdet. Insgesamt haben sich nach offiziellen Zahlen 360 Milliarden Euro an faulen Krediten in den Bilanzen angesammelt. Inzwischen ist durch Rückstellungen und Kapitalerhöhungen etwa die Hälfte davon abgedeckt. Ob dies eine Garantie dafür ist, dass die Rettung der Banca Veneto und Popolare di Vicenza die letzte war, bleibt abzuwarten.

