Banken wollen ihre Immobilien loswerden Sowohl die Volksbank als auch die Sparkasse suchen nach den Filialschließungen Nachnutzer – zum Teil mit Erfolg.

zurück Bild 1 von 3 weiter Strehla: Die Volksbank-Filiale am Markt schloss Ende 2016 komplett. © Sebastian Schultz Strehla: Die Volksbank-Filiale am Markt schloss Ende 2016 komplett.

Nünchritz: Die Volksbank-Filiale schloss im Dezember 2016, die SB-Technik aber blieb.

Zeithain: Die Sparkasse schloss Ende 2016, auch hier blieb nur die SB-Technik.

Nach dem vermehrten Rückzug der Banken vom Land Ende vergangenen Jahres finden sich nun einige der frei gewordenen Häuser auf dem Immobilienmarkt wieder. Sowohl die Sparkasse Meißen als auch die Volksbank Riesa versuchen derzeit, Mieter oder Käufer zu überzeugen.

Die Volksbank will dabei zum einen ihre ehemalige Filiale am Markt in Strehla loswerden, die am 23. Dezember 2016 schloss und nun verkauft werden soll. „Es gibt bereits Interessenten, da es sich um ein Objekt mit Wohnungen und Parkplätzen handelt“, erklärte die Leiterin fürs Volksbank-Vertriebsmanagement Kerstin Harsch. Für die Nünchritzer Filiale dürfte das nicht ganz so einfach werden, da es sich bei dem Haus um eine reine Gewerbe-Immobilie handelt und es durch die Volksbank auch noch selbst genutzt wird. Denn zwar findet an der Meißner Straße ebenfalls seit Ende vergangenen Jahres keine persönliche Beratung mehr statt, aber Geldabheben vom Automaten ist dort durchaus noch möglich. Ein Abbau ist auch nicht vorgesehen, so Kerstin Harsch, weil Nünchritz „ein wichtiger Standort“ für die Bank sei. „Wir bieten das Objekt daher in erster Linie zur Miete an.“ 500 Euro für die 100 Quadratmeter stellt man sich im Monat vor. Dazu gibt es ausreichend Parkplätze vor der Tür und einen regen Strom an Volksbank-Kunden – von dem der neue Mieter profitieren könnte. Die Option Verkauf hält sich die Volksbank aber grundsätzlich auch für diese Immobilie offen. Schließlich macht es gerade die Sparkasse Meißen vor, dass es auch für die flachen Bankbauten einen Markt gibt.

In Zeithain will das Unternehmen nämlich das Haus auf der Lichtenseer Straße nach der Schließung im Dezember 2016 verkaufen. Die Bank hält dort noch SB-Technik vor, will künftig aber nur Mieter und nicht Eigentümer sein. Die Verkaufsverhandlungen sind fortgeschritten, sagte Sparkassen-Sprecher Ralf Krumbiegel, aber noch nicht abgeschlossen. Allerdings passierte bereits der Umnutzungsantrag den Gemeinderat, weil ein Blumenladen in die Räume einziehen will. Nach Abschluss des Verkaufs wollen sich Sparkasse und Bank in einer gemeinsamen Mitteilung äußern.

Die Kunden mussten sich indes längst neu orientieren. Die Wermsdorfer Kunden der Volksbank, dort schloss die Filiale ebenfalls komplett, regeln ihre Bankgeschäfte neuerdings in Dahlen, Oschatz oder Mügeln, weiß Kerstin Harsch. Die Strehlaer und Nünchritzer Kunden nutzen vorrangig die Geschäftsstelle in Riesa, wenn sie einen persönlichen Ansprechpartner brauchen. Darüber hinaus würden auch Angebote wie Online-Banking, Bargeld-Taxi oder die Entgegennahme von telefonischen Überweisungen stärker genutzt. Zudem sei ein starker Anstieg bei der Nutzung der VR-Banking-App zu verzeichnen.

