Bankautomat funktioniert wieder Fast drei Tage mussten die Kunden der Commerzbank in Radebeul-West ohne Geld wieder fortgehen.

Radebeul. Neben der Sparkasse Meißen ist in Radebeul die Commerzbank der Platzhirsch. Die Filiale befindet sich in Radebeul-Ost. Um Kunden auch im Westen der Stadt mit Bargeld zu versorgen, gibt es in der Bahnhofstraße, Ecke Güterhofstraße einen Bargeldautomaten und einen Kontoauszugsdrucker.

Doch in den vergangenen Tagen gab es Ärger. Fast drei Tage lang blieb der Bildschirm an der Geldausgabe dunkel. Wer ihn berührte, bekam die rote Zeile zu sehen, dass das Gerät aus technischen Gründen nicht funktioniert.

Von Filialleiterin Anja Vogler in Radebeul war am Donnerstagnachmittag zu erfahren, dass seit gestern, 14 Uhr, die Bargeldausgabe wieder funktioniert. Für den Automaten sei die Filiale nicht selbst verantwortlich, sondern eine weitere Firma. Deren Techniker haben den Automaten in Radebeul-West öffnen müssen und dabei festgestellt, dass ein Teil kaputt ist, welches erst besorgt werden musste. Dies ist nun am Donnerstag eingebaut worden.

Die Commerzbank hat in Radebeul mehr als 8 000 Kunden.

