Bank mit Bauboom Die Sparkasse wird als guter Förderpartner geehrt – vor allem, weil sie nachhaltige Bauvorhaben wie in Herrnhut fördert.

Die Baustelle der Zinzendorfschule: Vertreter von Landesbank LBBW und Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien ließen sich von Architekt Daniel Neuer (3.v.l.) und Schulleiterin Katrin Filschke (2.v.l.) informieren. © Rafael Sampedro

Eine gewisse Berühmtheit hat die Baustelle der Zinzendorfschulen in Herrnhut inzwischen längst erlangt. Nicht umsonst hat die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), die auch als solche in Sachsen und Rheinland-Pfalz agiert, ihre Auszeichnungsveranstaltung ausgerechnet hierher verlegt. Denn zum einen ehrt die Landesbank die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien als besonders guten Fördermittelberater und Kreditgeber. Zum anderen steht das anspruchsvolle Bauprojekt der Evangelischen Schulstiftung als passendes Beispiel für das besondere Engagement der Sparkasse vor allem beim energieeffizienten Bauen.

Dass es dabei um mehr geht als nur um niedrigere Heizkosten, schilderte Architekt Daniel Neuer gemeinsam mit Schulleiterin Katrin Filschke den angereisten Bänkern. Bei der Baustelle wollen die Herrnhuter nämlich den sogenannten BNB Goldstatus erreichen. Dahinter verbirgt sich ein spezielles Bewertungssystem für nachhaltiges Bauen. Deshalb wird die Baustelle stetig überwacht. Am Ende muss das Haus dann einen besonders niedrigen Energiebedarf, ausreichenden Komfort und hohe Raumluftqualität bieten. „Wir sind auf einem guten Weg“, bestätigte der Architekt den Stand der Dinge. Sowohl eingesetzte Baustoffe, Herstellungsverfahren als auch Arbeitsmaschinen unterliegen strengen Vorschriften. So setzt die Schule getrocknete, nicht gebrannte Ziegelsteine ein und spart damit enorme Herstellungsenergie.

Dass solches Bauen auch kostet, ist allen Beteiligten klar – insgesamt 13 Millionen Euro sind für die beiden verbundenen Schulhäuser veranschlagt. Dank geschickter Förderung ist dieses einzigartige Projekt möglich. „Etwas Vergleichbares für das Bauen im historischen Bestand gibt es bislang nicht“, betonte Architekt Neuer.

Dass die Herrnhuter aber nicht die einzigen sind, die auf energieeffizientes Bauen setzen, habe die Sparkasse in der Region gut erkannt und hier besonders viele Kredite vergeben können, betont Frank Wenz von der LBBW. Das Volumen dieser Art Baukredite sei im vergangenen Jahr um 75 Prozent gesteigert worden. Von den ausgereichten 20 Millionen Euro seien allein neun von privaten Bauherren in Anspruch genommen worden, präzisierte Sparkassen-Vorstandsmitglied Frank Hensel. Ein Ergebnis, das vor allem auch durch den Mittelstand in der Region getragen werde. Mit dem Preis, der in Sachsen seit drei Jahren vergeben wird, kann und will die Sparkasse nun auf ihre besonderen Beratungsqualitäten aufmerksam machen.

zur Startseite