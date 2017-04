Banges Warten auf Geld für den Sportplatz Die Fördermittel für vier Dresdner Anlagen sind da. Darauf hoffen auch die Cossebauder. Denn die Zeit drängt.

Noch müssen die jungen Fußballer auf dem alten Platz in Cossebaude trainieren. Der Verein hofft, dass die Fördermittel für die Sanierung vom Land schnell kommen. © Archivfoto: René Meinig

Vier Sportvereine durften sich in der vergangenen Woche freuen. Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) persönlich brachte die Bescheide für die Fördermittel vorbei. So können jetzt vier Kunstrasenplätze in Gittersee, Laubegast, Naußlitz und Seidnitz gebaut werden. Das Land steuert insgesamt 627 000 Euro bei, damit die städtischen Sportplätze modernisiert werden können.

Auf den Bescheid warten auch die Fußballer in Cossebaude. Der Kunstrasenplatz am Gohliser Weg muss dringend erneuert werden. Nach 14 Jahren kann hier bald nicht mehr gespielt werden. Für den Verein wäre das eine Katastrophe. 360 Mitglieder zählt die Abteilung Fußball des TSV Cossebaude, 70 Prozent davon sind Kinder und Jugendliche. Seit Jahren sind die Cossebauder erfolgreich. Das wissen auch die Mitarbeiter im Sportstätteneigenbetrieb. Die 440 000 Euro teure Sanierung soll der Verein nicht allein tragen. Die Stadt hat 132 000 Euro zugesagt und sich für Fördermittel beim Land starkgemacht. 176 000 Euro muss der Verein aufbringen. Hilfe dabei kommt von der Ortschaft, die 80 000 Euro dazugibt.

Nun warten die Sportler auf das Schreiben vom Land. Und die Zeit drängt. Erst wenn die Zusage über die Fördermittel da ist, kann fertig geplant und die Arbeit ausgeschrieben werden. Das dauert drei Monate. Der Bau kann also frühestens im August beginnen. Allerdings sind warme, trockene Verhältnisse sehr wichtig, wenn der neue Belag aufgeklebt wird. „Passiert das im Herbst oder Winter, ist die Qualität schlecht“, sagt TSV-Abteilungsleiter Thomas Wiesenthal, der gleichzeitig im Vereinsvorstand sitzt. Er hofft, dass die Zusage aus dem Ministerium noch im April kommt. Sonst geht ein weiterer Monat verloren, und der Platz kann erst im nächsten Jahr umgebaut werden. Der Antrag aus Cossebaude liege derzeit bei der Sächsische Aufbaubank, bestätigt eine Sprecherin aus dem Innenministerium. Noch fehlen Unterlagen, die der Verein und die Stadt nachreichen müssen. Wenn diese vorliegen, sei der Antrag entscheidungsreif, sagt sie.

Bis der Bescheid da ist, wird weiter auf dem alten Platz trainiert. Auch dabei hilft die Ortschaft finanziell. Sie gibt jährlich 6 000 Euro aus dem eigenen Budget für die Jugendarbeit des Vereins. Zusätzlich gab es nun knapp 5 800 Euro. Davon sollen neue Kleintore gekauft werden. Die alten Kleintore sind über die Jahre komplett verschlissen. Oft haben die Trainer die Tore repariert und die Metallstangen neu verschweißt.

