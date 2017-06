Banges Warten auf den Erdbeergenuss Noch sind die meisten Früchte grün. Einige Obstbauern fürchten um ihre Ernte. Andere haben sogar schon aufgegeben.

Der erste Biss in die heimische Erdbeere wird wohl erst in einigen Tagen möglich sein. Zumindest für Selbstpflücker. Frost und wenig Regen machen einigen Obstbauern in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung. Erdbeeren sind Mangelware. © dpa

Ein wenig Regen muss es schon noch sein. Und bitte kein Frost mehr. Diese beiden Wünsche haben derzeit viele Erdbeerbauern in und um Dresden. Die Felder zum Selberpflücken öffnen erst in gut zwei Wochen. Noch schimmert kaum eine rote Beere im Grün auf den Plantagen. Die aktuelle Saison wird schwer werden. „Wenn es nicht bald regnet, dann gibt es gar keine Erdbeeren“, sagt Antje Berger aus dem Hofladen der Firma Grumbacher. Diese bewirtschaftet seit Jahren ein Erdbeerfeld bei Oberwartha.

Obstbauer Andreas Beck hat bereits aufgegeben. Auf seinen Erdbeerfeldern gab es so starke Frostschäden, dass die Selbstpflücke ganz ausfällt. Davon betroffen ist auch das Feld an der S 172 nahe der Autobahnauffahrt Heidenau. Sein Kollege Robert Rüdiger hatte mehr Glück. „Der Frost hat zwar den ersten Blüten geschadet, aber es sind welche nachgekommen“, sagt er. Sein Feld an der Pillnitzer Landstraße 301 öffnet am 12. Juni.

Hier kann selbst gepflückt werden zurück 1 von 5 weiter Obstbau Robert Rüdiger Pillnitzer Landstraße 301

Ab 12. Juni, Mo–Sa 8.30 bis 18 Uhr, So nur bis 13 Uhr

Tel-: 0173-4862420

www.obstbau-ruediger.de Firma Grumbacher Feld in Oberwartha nahe Stausee an der Straße zwischen Unkersdorf und Oberwartha sowie Feld in Kleinopitz an der Straße Richtung Oberhermsdorf

Start um den 10. Juni, Mo–Sa 7 bis 19 Uhr, So 8-18 Uhr

Tel.: 03520-4945060

www.grumbacher.de Erlebnisplantagen Feld an der Lockwitztalstraße sowie in Reichenberg Richtung Moritzburg

Selbstpflücke der frühen Sorten hat begonnen, Mo–So 9 bis 18 Uhr

Kilopreis: 3,99 Euro

Tel.: 0151-12524005

www.erlebnisplantagen.de Agrarcentrum Grünberg Feld am Hofladen, Pastor-Roller-Straße 42

Start ab Mitte Juni, Mo–Fr 9 bis 18 Uhr, Sa 8–12 Uhr

Tel.: 0351-8881314

hofladen-weixdorf.de Gut Pesterwitz Feld am Kreisverkehr Pesterwitz gegenüber dem Sportplatz, Feld an der Otto-Harzer-Straße zwischen Pesterwitz und Altfranken sowie Feld an der Dölzschener Straße, Pesterwitz, Am Jochhöhschlösschen

Start in der Woche nach Pfingsten, Mo–So 8 bis 18 Uhr

Tel.: 0351-6502513

www.gut-pesterwitz.de

Ob sich das schlechte Wetter auch auf die Preise auswirkt, ist derzeit unklar. Viele der Anbieter wollen sich noch nicht festlegen, was das selbst gepflückte Kilo kostet. Im vergangenen Jahr zahlten Erdbeerfans zwischen drei und 3,50 Euro dafür.

Bei Elisabeth Schöne in der Erlebnisplantage an der Lockwitztalstraße ist die Selbsternte etwas teurer; sie verlangt fast vier Euro pro Kilogramm – dafür sind auf der Lockwitzer Plantage die ersten Erdbeeren schon jetzt reif. Denn Elisabeth Schöne setzt auf besonders frühe Sorten. Wie die anderen Obstbauern hofft aber auch sie auf schönes, warmes Frühlingswetter in den kommenden Tagen. Und vor allem auf genug Regen. Zudem sollten die Nächte nicht zu kalt sein. Sind die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht nicht allzu groß, reifen die Früchte nämlich schneller. Wann die Ernte auf den jeweiligen Feldern beginnt, sollten die Dresdner bei den Obstbauern telefonisch erfragen, bevor sie sich mit dem Erdbeerkörbchen auf den Weg machen.

zur Startseite