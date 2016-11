Bangen um Fasanenzucht am Schlösschen Vor zehn Jahren hat René Kreher einen Teil der historischen Anlagen wiederbelebt. Durch die Vogelgrippe ist das Erreichte in Gefahr. Nicht zum ersten Mal.

Diese Absperrung hält Besucher von der Fasanenzucht des Moritzburgers René Kreher fern. Sollte ein mit Vogelgrippe infiziertes Tier in der Nachbarschaft gefunden werden, rettet der Schutzstreifen die Fasane allerdings nicht.

Der Vogel mit den langen Schwanzfedern und dem bunten Kopf scharrt in der leicht angefrorenen Erde. Ein anderer schlägt mit seinen Flügeln und macht flatternd einen Hopser auf einen Baumstamm. Die Mongolischen Jagdfasane wissen nicht, dass ein Teil von ihnen in den nächsten Wochen als lokale Spezialität auf den Tellern der benachbarten Churfürstlichen Waldschänke landen soll. Und auch nicht, dass es im schlimmsten Fall nicht dazu kommt, weil vorher alle Fasane getötet werden müssen.

Der Grund für dieses Horrorszenario ist die Vogelgrippe, die seit dem ersten Fall am 12. November bei Leipzig für Aufregung im Freistaat sorgt. Von der Landesdirektion Sachsen wurde fünf Tage später eine Allgemeinverordnung erlassen. Diese soll verhindern helfen, dass sich das gefährliche Virus in Sachsen weiter verbreitet. Alle in Gefangenschaft gehaltenen Vögel müssen demnach in Ställen eingeschlossen werden. Oder zumindest so untergebracht sein, dass ein Kontakt zu Wildvögeln nicht möglich ist.

Für René Kreher, der vor zehn Jahren die historische Fasanenzucht am Fuße des Fasanenschlösschens wiederbelebt hat, eine Forderung, die er nicht erfüllen kann. „In den vorhandenen historischen Bruthäusern ist einfach nicht genug Platz für alle Tiere“, sagt der Züchter.

Als vor ein paar Jahren schon einmal die Vogelgruppe grassierte, hatte er daher auch eine Ausnahmegenehmigung bekommen. „Ich habe auch diesmal gleich unmittelbar nach dem Leipziger Fall mit dem Amtstierarzt gesprochen“, sagt René Kreher, etwas Schriftliches habe er aber nicht bekommen.

So viele Fasane wie in den Häusern und Volieren Platz haben, hat der Züchter dort untergebracht. „Mit Absperrband habe ich zudem um die gesamte Anlage einen Schutzstreifen gezogen und es dürfen auch keine Besucher mehr hinein.“ So will René Kreher verhindern, dass Spaziergänger die Krankheitserreger zu seinen Fasanen bringen. Denn gut 100 von ihnen laufen noch immer in der Anlage frei herum. Und sind damit akut in Gefahr.

Denn das darüber gespannte dünne Netz – es soll die Fasane vor Greifvögeln schützen – verhindert zwar den direkten Kontakt mit Wildvögeln, aber nicht, dass infizierter Vogelkot zu ihnen gelangen könnte. „Eine Folie kann ich in dieser Größe nicht anbringen.“ Und selbst an den Volieren sei dass keine Lösung. „Die dadurch verursachten Geräusche würden die scheuen Vögel zu sehr beunruhigen.“ Zu dieser Erfahrung kam man vor Jahren auch im benachbarten Wildgehege. „Die Schäden durch die Folien waren größer als durch die Vogelgrippe“, hatte dessen Leiter Rüdiger Juffa zur SZ gesagt. Und dass selbst die Unterbringung in Ställen keinen 100-prozentigen Schutz garantiert, zeigt ein aktueller Fall aus Mecklenburg-Vorpommern. René Kreher hat zum Schutz seiner Fasane auch die Futter- und Wasserplätze reduziert. Und er schaut zweimal täglich nach den Tieren, um Veränderungen festzustellen.

Die historische Fasanenanlage gehört wie das Schlösschen, das einstige Hofküchengebäude sowie der Leuchtturm dem Freistaat. Für Baufragen ist der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement zuständig. Den Vertrag für die Nutzung hat der Moritzburger indes mit der Schlösserland gGmbH abgeschlossen. Seit Jahren ist René Kreher im Gespräch mit dem Freistaat wegen der Wiederherstellung des auf historischen Ansichten zu sehenden langgestreckten Bruthauses und den dazugehörigen Volieren. Den linken Teil und das mittlere Gebäude gibt es noch. Der Züchter nutzt diese auch. „Das rechte Gebäude ist allerdings in den 1990er-Jahren eingestürzt. Restauratorische Untersuchungen für den Wiederaufbau wurden bereits durchgeführt. Dieser soll auch im Rahmen einer geplanten Gesamtbaumaßnahme in der Fasanerie erfolgen. Wann dafür allerdings Geld zur Verfügung steht, ist ungewiss.“

Im Frühjahr hatte René Kreher daher anstelle des fehlenden Teils aus Aluminiumsegmenten Interimsvolieren aufgebaut. Nicht zuletzt, um im Vogelgrippe-Fall wenigstens seine kostbaren Zuchtpaare einstallen zu können. Dazu gehören auch solche, die auf der Roten Liste der streng geschützten Arten stehen. Trotzdem seien einige auch noch in der großen Anlage.

Die Zahl der dort lebenden Jagdfasane könnte der Züchter sofort um 50 verringern. „Die will ich an Jagdpächter zum Auswildern verkaufen.“ Da es in Brandenburg keine Allgemeinverfügung wie in Sachsen gibt, ist dort der Handel mit lebendem Geflügel und Vögeln weiter möglich. „Ich darf sie derzeit aber nicht dorthin liefern.“

So bleibt René Kreher derzeit nur zu hoffen, „dass kein toter infizierter Vogel am Leuchtturm gefunden wird. Denn dann werden auch die Fasane abgeholt.“ Für die wiederbelebte Zucht könnte der damit verbundene finanzielle Verlust das Ende bedeuten.

