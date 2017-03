Bange Zeiten in Eisenach Einst bauten sie hier den Wartburg, jetzt hängen 1 850 Jobs an Opel. Und wieder sorgen sich die Mitarbeiter.

2013 begann die Serienproduktion des 3,70 Meter kleinen Stadtflitzers Adam in Eisenach. Ab 2019 soll er nicht mehr dort montiert werden. Was kommt dann? © Michael Reichel

Wie die Stimmung sei? Die beiden jungen Arbeiterinnen verlangsamen nicht einmal ihren Schritt, um die Frage zu beantworten. Ihr Blick ist mitleidig bis angewidert. „Die Stimmung, die ist bombig“, wirft eine der beiden hin. Kurz nach ihnen kommt ein älterer Arbeiter durchs Werktor. „Die Stimmung, die ist gut. Das sehen sie ja bei mir. Ich lächle immer“, sagt er und läuft weiter.

Auf derartige Reaktionen muss man sich gefasst machen, wenn man dieser Tage vor dem Opel-Werk in Eisenach nachfragt, wie sich die Beschäftigten fühlen angesichts des Verkaufs an den französischen PSA-Autokonzern. Die meisten sind abweisend, Galgenhumor schwingt mit. „Die jammern alle“, sagt ein Mitarbeiter aus der Kantine. Neuer Versuch bei einem Opel-Arbeiter, der bei Schichtwechsel das Werk verlässt. Können Sie etwas zur Stimmung sagen? „Ne“, bellt er. Ein anderer sagt im Vorbeigehen zumindest „Danke“.

Dass sie die Medien noch brauchen könnten, falls die relativ kleine Fabrik in Eisenach dichtgemacht werden sollte, interessiert derzeit offenkundig die wenigsten unter den 1 850 Mitarbeitern. Der frühere Chef des Konzern-Betriebsrats, Klaus Franz, meinte jüngst, das Werk sei „akut bedroht“. Der Eisenacher Betriebsratschef Bernd Lösche sagt am Telefon nur, dass man keine Stellungnahme abgebe. „Wir wissen ja noch gar nicht, was wird. Da müssen Sie die Leute selbst fragen.“ Ein Lackierer nimmt sich nach seiner Schicht ein paar Minuten Zeit. Er gehe bald in Rente, für ihn sei es daher besser als für die Jüngeren, sagt er. Seit 25 Jahren arbeitet er bei Opel. „Die Angst besteht, dass das Werk geschlossen wird, wenn der Mokka nicht kommt.“ Noch unter dem Eigentümer, dem US-Konzern General Motors (GM), wurde entschieden, dass ab 2019 die beiden Kleinwagen Adam und Corsa nicht mehr in Eisenach montiert werden, dafür aber das Modell Mokka.

Der Lackierer hat alle Höhen und Tiefen mitgemacht, seitdem Opel 1991 das Werk eröffnete und so die lange Automobil-Tradition in Eisenach weiterführte. Allein voriges Jahr habe es 50 Tage Kurzarbeit gegeben, sagt er. 2009 wollte GM den Verlustbringer Opel schon einmal loswerden, an ein Konsortium aus dem Zulieferkonzern Magna und der russischen Sberbank. Nach monatelangen Verhandlungen platzte der Deal.

Nun soll es der Hersteller von Peugeot und Citroën richten. Immerhin hat der Chef des französischen Autokonzerns, Carlos Tavares, versprochen, an den GM-Investitionszusagen festzuhalten und die Fabriken in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach zu erhalten. Doch wie lange das gilt, ist offen. Bisher gibt es eine Jobgarantie bis Ende 2018.

Natürlich herrsche nun Unruhe im Werk und in der Stadt, sagt Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf. Allerdings hätten die Mitarbeiter in den vergangenen Jahren gelernt, dass Gelassenheit die bessere Wahl sei. „Falsche Aufgeregtheit hilft nicht weiter“, meint die Linken-Politikerin.

Auch in der 43 000-Einwohner-Stadt, die mit der Wartburg und als Geburtsort von Johann Sebastian Bach eine reiche Geschichte hat, scheint der Opel-Verkauf die Einwohner bisher nicht sonderlich zu bewegen. Gernot Siering von der Buchhandlung Leselust am Markt etwa sagt: „Das spielt keine Rolle.“ Als es dagegen um den Verkauf an Magna ging, sei richtig was los gewesen. Der Buchhändler kennt selbst keine Opel-Mitarbeiter. Eine Kundin habe ihm aber mal erzählt, dass das Unternehmen immer nur Forderungen an die Stadt stelle und keine Gewerbesteuern zahle.

Dafür gibt es zwar offiziell keine Bestätigung. Aber es gilt in Eisenach als offenes Geheimnis, dass Opel noch nie Gewerbesteuern gezahlt hat, mit Ausnahme des Vorjahres. Da soll es ein kleiner Betrag gewesen sein. Das könnte die abwartende Haltung in der Stadt erklären. Gut möglich, dass auch vielen noch der Frust anhängt, nach der Wende den Arbeitsplatz verloren zu haben. 10 000 Leute arbeiteten zu DDR-Zeiten im Automobilwerk Eisenach, in dem der „Wartburg“ hergestellt wurde. Nur rund 1 000 wurden zunächst von Opel übernommen.

Wie wichtig das Werk ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. „Dieser Leuchtturm ist für den gesamten Wirtschaftszweig in Thüringen wichtig“, betont Oberbürgermeisterin Wolf. Schließlich sei der Opel das einzige Auto aus Thüringen für den Massenmarkt. Dagegen sagte der Chef des Branchenverbandes „Automotive Thüringen“, Michael Militzer, in der Zeitung Die Welt: „Das Werk war nie ein echtes Asset für Thüringen.“ Es handele sich nur um ein Montagewerk, wo Komponenten, die anderswo innerhalb des GM-Konzerns hergestellt wurden, verbaut würden. „Der Prozentsatz der Teile aus Thüringen ist sehr gering. Würde das Werk tatsächlich schließen, würde das bei den Zulieferern in Thüringen zusätzliche 300 bis 400 Jobs kosten – mehr nicht.“

Uwe Laubach, Chef der IG Metall in Eisenach, hat sich darüber sehr geärgert. „Opel war nie ein Asset für Thüringen? Da fällt mir echt nichts mehr ein“, sagt er. Vom Opel-Werk sei in Wirklichkeit eine vierstellige Zahl an Arbeitsplätzen bei Thüringer Zulieferfirmen abhängig. Wenn selbst ernannte Experten nun Panik verbreiteten, verunsichere das die Opel-Beschäftigten. Laubach nennt den Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer, der bei Opel rund 6 000 der 19 000 Jobs in Gefahr sieht. Auch das, was der frühere Betriebsrat Klaus Franz gesagt habe, sei überhaupt nicht nachvollziehbar.

„Chancen und Risiken: Beides ist vorhanden“, sagt Laubach zur Übernahme durch PSA. Die Chancen würden „etwas überwiegen“. Auch Oberbürgermeisterin Wolf kann sich mit dem Verkauf anfreunden. Und der Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD): „Ich bin vorsichtig optimistisch, dass das eine Erfolgsstory werden kann.“

