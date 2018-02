Bandcontest des Treibhausvereins

Döbeln. Am Freitag beginnt um 20 Uhr im KL17 in Döbeln der sechste Bandcontest des Vereins Treibhaus. Aus elf Bewerbungen wurden vier Bands aus unterschiedlichen Genres ausgewählt. Das sind Deep Blue Asymmetry (Alternative/Rock) aus Leipzig, The Ladies Home Journal (Pop/Dance/Funk) aus Leipzig, Outline (Indie/Folk) aus Leipzig und Alwin Frei (Singer/Songwriter) aus Dresden. „Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Am Ende werden die Ergebnisse, die die Jury ermittelt hat, live auf der Bühne verkündet“, sagte Antje Hering, Organisatorin des Bandcontest. Auch das Publikum bekommt die Gelegenheit, für seinen Lieblingskünstler zu stimmen. Einlass für den Bandcontest ist ab 20 Uhr. Los geht es um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 6 bis 8 Euro. (DA/je)

