Bandcontest im Ex-Jugendclub Nachwuchsbands treten in Pulsnitz zu einem Wettstreit an.

© dpa

Junge Leute organisieren derzeit einen Contest, einen Wettbewerb für Nachwuchsbands in Pulsnitz. Der soll 29. Oktober über die Bühne gehen als neues Veranstaltungsformat für die junge Generation in Pulsnitz, erklärt Jugendarbeiter Christoph Semper vom Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit. Entstanden ist die Idee in der „Jugendvertretung Pulsnitz“, bestehend aus verschiedenen Jugendvereinen und Gruppen, die eine gemeinsame Interessenvertretung bilden.

Es haben sich drei Bands angesagt, um ihr Können unter Beweis zu stellen und um die Chance zu nutzen, weitere Bühnenerfahrung zu sammeln. Darunter „Sturm vor der Ruhe“ aus Bischofswerda, „Smohle“ aus Königsbrück und Rehbell aus Mittweida. Bewertet werden die Bands von einer unabhängigen Jury und zusätzlich vom Publikum. Als Gewinn winken Preise, mit denen die Bands ihre technische Ausstattung aufwerten können.

Der Contest wird in den Räumen des ehemaligen Jugendclubs Pulsnitz auf der Rietschelstraße 22 a durchgeführt und startet 17.30 Uhr. Veranstaltungsende ist spätestens 22 Uhr. Die Veranstaltung wird unterstützt durch das Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit und finanziert durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Über weitere Unterstützungsangebote würden sich die Organisatoren freuen.(SZ)

