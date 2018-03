Bandcontest erstmals im Kleinstadtclub Gewonnen hat die Band „The Ladies Home Journal“. Sie gewann außerdem den Publikumspreis.

Die Band Outline aus Leipzig spielte am Freitagabend im KL 17 beim Bandcontest, den der Treibhaus-Verein ausrichtete. © Dietmar Thomas

Döbeln. Auch wenn die Publikumsbeteiligung etwas verhalten ausfiel, fiel auf: Es weht ein neuer Wind beim Treibhaus-Verein. Am Freitag veranstaltete er den alljährlichen Bandcontest, diesmal im KL 17. Gewonnen hat die Band „The Ladies Home Journal“. Sie ist Erster geworden und erhielt auch den Publikumspreis – 25 Drucke aus der Siebdruckwerkstatt des Café Courage. Zudem gab es noch einen Überraschungspreis vom KL 17. Mit der bisherigen Struktur des Wettbewerbs soll es jedoch ab dem nächsten Jahr vorbei sein.

„Wir würden gern die ein oder andere Änderung vornehmen. So wollen wir die Altersbegrenzung abschaffen, die es in diesem Jahr noch gab“, sagt Antje Hering, die seit Januar dem Kulturbeutel-Team des Vereins angehört. Dabei gab es bereits bei diesem, dem mittlerweile sechsten Contest, ein paar Veränderungen. So fand die Veranstaltung erstmals im KL 17, das der Verein sogar mietfrei bekam, statt. „Sven Weißflog hat die Miete übernommen, als Geschenk zum 20. Jubiläum des Treibhaus-Vereins“, erzählt Antje Hering. Für die teilnehmenden Bands, die aus Leipzig und Dresden kamen, hieß dies vor allem: Gutscheine für die Gewinner.

Flyer auf Arabisch



Die Veränderungen, die der Treibhaus-Verein plant, sollen nicht nur den Bandcontest betreffen. „Wir hatten in dieser Wochen ein Brainstorming und sind dabei zu dem Entschluss gekommen, dass wir vor allem unsere Gäste mit Migrationshintergrund mehr einbeziehen wollen“, so Hering weiter. „So präsentieren wir beispielsweise am 23. März den Film ‚The Square‘ und haben die Flyer dafür auch auf Arabisch gedruckt“, so Hering.

Auch generell wolle der Treibhaus-Verein Neues versuchen. So organisierte Antje Hering in den vergangenen Monaten das erste Pubquiz im Café Courage und auch neue Konzerte sind bereits in Planung. An einigen typischen Veranstaltungen will der Verein dennoch festhalten. „Unser ‚Rap for Courage‘ und der Muttertagsbrunch werden natürlich auch in diesem Jahr wieder stattfinden“, sagt sie.

