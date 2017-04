Bananen-Ernte zu Ostern? Bei einer Familie in Deutschbaselitz wachsen für diese Gegend ungewöhnliche Früchte.

Lecker: Bei Schiemanns sind bald die Bananen reif. © privat

Familie Schiemann aus Deutschbaselitz ist ziemlich stolz: Gerade hängt bei ihnen der Wintergarten-Himmel daheim voller Bananen. Zum ersten Mal seit Jahren können sie in ein paar Tagen gleich eine ganze Menge selbst gezogener Früchte ernten. Die Staude haben sie vor etwa sieben Jahren ganz normal im Laden gekauft. Natürlich als Zierde für die Terrasse. „Wir waren schon etwas erstaunt, dass sich diesmal plötzlich so viele Blüten und anschließend Früchte zeigten“, sagen die Hobbygärtner. Sie freuen sich auf jeden Fall und sind schon gespannt, wie die Früchte Made in Deutschbaselitz schmecken werden. Sehr selten kommt so etwas vor, hat man sich beim Fachmann bestätigen lassen. Übrigens: Wenn die Frucht ausgetragen ist, stirbt die Pflanze ab. Ein kräftiger Rückschnitt kann aber helfen. (if)

