Bambini aus Weißwasser kickten am besten In Rietschen haben sich am Wochenende Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Vereinen spannende Hallenfußball-Turniere geliefert.

Nach spannenden Spielen zeigten sich am Ende des Turnier alle teilnehmenden Spieler als freudige Sieger. Denn Spaß hat es allen Kindern gemacht. © B. Donke

Fußball war am vierten Adventwochenende in der Rietschener Sporthalle Trumpf. Am Sonnabend hatte der FC Stahl Rietschen zum Bambini-Hallenfußballturnier eingeladen. Der Einladung des Turnierleiters Rocco Hommel folgten neben den Gastgebern die Mannschaften des SV Gebelzig, des FV Eintracht Niesky, des SV Döbern und des VfB Weißwasser.

Nach schönen und spannenden Spielen, die mit viel Anfeuerungsrufen der Eltern von den Zuschauerrängen folgten, gab es am Ende mit den Bambini des VfB Weißwasser einen verdienten Sieger vor Döbern und den Gastgebern. Als beste Spieler wurden von den Übungsleitern Shiwa Baharak von Döbern und Michael Günzel vom SV Gebelzig geehrt. Am Sonntag fanden dann noch Hallenturniere für die D-Jugend und die C-Jugend statt.

