Ballsportarena ist fertig Nach lediglich knapp 18 Monaten Bauzeit wird die Multifunktionshalle an der Yenidze am Freitag eingeweiht.

Von der Magdeburger Straße aus haben die Autofahrer einen interessanten Blick auf die neue Ballsportarena vor der Yenidze. © Robert Michael

Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung mussten die Journalisten noch aufpassen, wo sie hintreten. Überall in der neuen Ballsportarena gegenüber der Yenidze am Eingang zum Sportpark Ostra wurde kräftig gewerkelt. Doch Uwe Saegeling, Investor des privat finanzierten Hallenbaus, verspricht: „Zur Eröffnung am Freitagabend ist alles fertig.“ Bisher hat er immer Wort gehalten. Das Vorhaben ist im Kostenplan von rund 15 Millionen Euro geblieben, es ist pünktlich beendet und es sieht so aus, wie es die Architektenentwürfe vorab gezeigt haben. Da werden die 600 Gäste am Abend bei der Galaveranstaltung wohl auch keine Überraschung erleben.

Die Arena, konzipiert für den Spitzenhandball, erlebt am Wochenende ihre Feuertaufe. Am Sonnabend stehen die Türen von 10.30 bis 17 Uhr für jedermann offen, der sich ein Bild vor Ort machen möchte. Die Mieter aus den Bereichen Physiotherapie, Eventmanagement, Personal Training, Catering und Sportausrüstung stellen sich vor. Es gibt Tanz- und Sportaufführungen, eine Bastelstraße, Kinderschminken und eine Quizrallye. Außerdem ist eine Talkrunde mit Vertretern des Handball-Clubs Elbflorenz sowie der Nachwuchsakademie von Dynamo Dresden geplant. Am Abend gibt die Sängerin Frida Gold („Wovon sollen wir träumen“) ein erstes Konzert in der Arena, in die bis zu 3 000 Besucher passen.

Denn neben Spitzensport setzen die Hallenbetreiber auf Veranstaltungen wie Konzerte, aber auch Kongresse. Hauptnutzer sind allerdings die Handballer, deren erste Männermannschaft gerade in die Zweite Bundesliga aufgestiegen ist und deren Präsident der Medizintechnik-Unternehmer Uwe Saegeling aus Heidenau ist.

Am Sonntag kommen zunächst die Harlem Globetrotters, eine Basketball-Showtruppe, in die komplett behindertengerechte Halle, die neben dem großen Feld für Hand-, Basket- und Volleyballspiele auch Courts für Squash, Badminton und eine moderne Kegelbahn zu bieten hat.

