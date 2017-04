Ballsportarena eröffnet in zwei Wochen Endspurt bei Dresdens neuer Multifunktionshalle: Die Besucher sehen bald Spitzensport und können selbst aktiv werden.

Während die Stühle montiert sind und der Glasboden in der großen Halle der Ballsportarena bereits komplett verlegt ist, stehen die Arbeiten im Außenbereich kurz vor ihrem Abschluss. © René Meinig

Wenn Stühle da sind, ist dies ein gutes Zeichen, dass bald Leben in die Bude einzieht. In der Ballsportarena gegenüber der Yenidze sind die Sitze auf den Tribünen bereits montiert – bis zur Eröffnung der Mehrzweckhalle dauert es also nicht mehr lange. Am 5. Mai ist feierliche Eröffnung, am 6. Mai Tag der offenen Tür, einen Tag später findet die erste Veranstaltung statt, und am Montag danach beginnt der reguläre Betrieb. Das Tempo, welches die beauftragten Baufirmen vorlegen, ist rasant.

Vor anderthalb Jahren war erster Spatenstich, jetzt steht die moderne Multifunktionshalle als Eingang zum Sportpark Ostra in voller Größe. Die Fassade dicht zu bekommen und im Innern die restlichen Böden, erforderliche Technik, Möbel und weitere Einrichtung aufzubauen, wird die Herausforderung für die verbleibenden Wochen, erklärt Frank Lösche, Chef der eigens gegründeten Sportbetriebsgesellschaft. Deshalb sind täglich zwischen 100 und 150 Arbeiter vor Ort.

Hinter dem ambitionierten Vorhaben, welches 15 Millionen Euro kosten wird, steckt Uwe Saegeling. Ihm gehört ein Unternehmen für Medizintechnik mit Sitz in Heidenau. Darüber hinaus ist der private Investor Mäzen und Präsident des Handballclubs Elbflorenz. Das erste Männerteam steht kurz vor dem Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Dies war immer das kurzfristige Ziel. Mit Hinblick darauf wurden auch die Zuschauerkapazität, die Tribünen, der Hallenboden und die möglichen Abmaße konzipiert. Bei Handballspielen finden künftig 2 500 Zuschauer auf den neuen Sitzen Platz. Was sie sehen, ist neben Spitzensport auch eine deutschlandweite Einmaligkeit. Die Spiele steigen nämlich auf einem Glasboden. Die Linien werden dabei je nach Sportart von LED-Leuchten erzeugt, erklärt Lösche.

Bedenken wegen des außergewöhnlichen Fußbodens zerstreut der Geschäftsführer im Ansatz. Das Verletzungsrisiko sei nicht höher als bei gängigen Untergründen. Er vergleicht das über einen Zentimeter dicke Sicherheitsglas, das aus zwei Scheiben besteht, zwischen die eine Folie gepresst ist, mit dem Material bei Autos. Auch dort splittert die Scheibe zwar möglicherweise bei einem Steinschlag, geht aber nicht zu Bruch. Der Glasboden, hergestellt von einer Spezialfirma aus Bayern, setzt sich aus 330 Segmenten zusammen und misst 44 mal 44 Meter.

Neben der großen Halle, in der neben Handball zudem Basket- und Volleyballpartien möglich sind, gibt es aber auch noch kleinere in der neuen Arena. Squash, Badminton oder Kegeln kann hier bald auf höchstem Niveau gespielt werden. Außerdem können Bereiche für Veranstaltungen gemietet werden. Ein 12,5 Meter langes und fünf Meter breites Edelstahlbecken ist ebenfalls verbaut. Dort werden Wassergymnastik- oder Babyschwimmkurse angeboten. Auch eine Sauna steht den Nutzern zur Verfügung. Besucher und Mitarbeiter, die mit Auto anreisen, können versuchen, auf einem der 178 Stellflächen einen Parkplatz zu finden. Die Zufahrten erfolgen über die Magdeburger und die Weißeritzstraße. Der Haupteingang befindet sich an der Südseite. Dort werden gerade die restlichen Platten für die Außenanlage verlegt.

