Ballsportarena bekommt Außenbeleuchtung

Viele Dresdner haben sich sicherlich schon gefragt, warum am Dach der neuen Ballsportarena auf der Weißeritzstraße noch immer gebaut wird. Bereits seit Mai wird die Sportstätte genutzt. Derzeit fehlen die Abdeckungen am Rand des Daches. Dort soll eigentlich eine neue Beleuchtung eingebaut werden. Offenbar gibt es aber Verzögerungen bei der Installation. Die Baufirma könne noch keinen Termin dafür benennen, teilt Frank Lösche auf SZ-Anfrage mit. Der Geschäftsführer der Ballsportarena versichert aber, dass der Sportbetrieb dadurch nicht eingeschränkt wird.

Die Multifunktionssporthalle am Ostra-Sportpark wurde nach 18-monatiger Bauzeit am 6. Mai eröffnet. Hier trägt unter anderem der Handballclub Elbflorenz seine Heimspiele in der Zweiten Bundesliga aus. Eine Besonderheit des rund 15 Millionen Euro teuren Bauprojekts ist der eingebaute Glasfußboden mit LED-Markierungen, auf dem die Feldlinien für Handball-, Basketball-, Volleyball- und Badmintonspiele angezeigt werden können. (SZ/noa, cla)

zur Startseite