Ballonfahrt knapp über den Dächern

Kurioser Einsatz an der Ecke Ecke Käthe-Kollwitz-Ufer/Hertelstraße.

Eine Frau hatte die Feuerwehr gerufen, weil sie einen Ballon knapp über die Dächer der Johannstadt hat gleiten sehen.

Abgestürzt ist das Fluggerät allerdings nicht. Auch wenn die Frau offenbar das Klirren von Dachziegeln gehört hat.

Ein seltsames Zischen, das immer näher und näher kam, hat am Dienstagmorgen die Bewohnerin eines Mietshauses am Käthe-Kollwitz-Ufer in helle Aufregung versetzt. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie einen tief über die Dächer der Johannstadt gleitenden Heißluftballon, schilderte die Dresdnerin einem Fotoreporter ihr Frühstückserlebnis.

Der Ballonfahrer habe immer wieder gefeuert, damit sein Fluggerät steigt. Doch das sei ihm nicht gelungen, erklärte die Frau. Als sie den Ballon nicht mehr sah und ein Geräusch vernahm, das wie das Klirren von Dachziegeln klang, rief sie die Feuerwehr. „Um 6.58 Uhr ging bei uns der Notruf ein“, bestätigte Feuerwehrsprecher Ralf Schröder den kuriosen Einsatz an der Ecke Käthe-Kollwitz-Ufer/Hertelstraße.

Abgestürzt ist der Ballon nicht. Er konnte nach seiner gefährlichen Annäherung an die Wohnhäuser doch noch in den Steigflug gehen und fuhr weiter in Richtung Osten. (fsc/tpl)

