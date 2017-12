Ballack noch einmal im CFC-Trikot

Michael Ballack am 26. Januar 2013 bei einem Hallen-Fußballturnier in Chemnitz. © dpa

Chemnitz. Michael Ballack wird am 13. Januar 2018 wieder das Trikot des Chemnitzer FC überstreifen.

Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft nimmt an diesem Tag an einem Hallenfußball-Oldieturnier in der Chemnitz Arena teil. Zum Team des CFC, bei dem Ballack einst seine Profikarriere begonnen hatte, gehören neben dem 41-Jährigen unter anderem Ingo Hertzsch, Silvio Meißner, Steffen Heidrich und Peer Kluge. Darüber informierte am Donnerstag der Turnier-Veranstalter „Krauß Event“.

Für das „Sport im Osten Oldie Masters“ wurden bereits 2 000 Karten verkauft. Zahlreiche Trainer- und Spielerlegenden wie Joachim Streich, Hans-Jürgen Dörner, Bernd Schneider, Dariusz Wosz oder René Tretschok werden auch dabei sein.

In der Gruppe A treffen dabei die Oldie-Mannschaften von Dynamo Dresden, FC Carl Zeiss Jena, 1. FC Magdeburg und dem Halleschen FC aufeinander. In der Gruppe B kämpfen der Chemnitzer FC, Erzgebirge Aue, Lok Leipzig und Rot-Weiß Erfurt um den Einzug in die Finalrunde. (dpa)

