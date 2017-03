Ballaballa im Gymnasium Der Ballathon ist kein Gewässer in Ungarn, sondern ein Sportwettkampf im Lessing-Gymnasium, der einmal im Jahr Schüler, Lehrer und Eltern auf die Beine bringt.

Die „Sieger der Herzen“ sind einer Elternmannschaft der Klasse 6c. Conny Seyffert, Markus Rechenberger, Yvonne Asem und Thomas Asem traten mit vier weiteren Eltern beim Ballathon an. © Dietmar Thomas

Der Ballathon ist kein Gewässer in Ungarn, sondern ein Sportwettkampf im Lessing-Gymnasium, der einmal im Jahr Schüler, Lehrer und Eltern auf die Beine bringt. Am Freitag wurde wieder geballert. Auf Tore, in Körbe und über Netze. Am Nachmittag spielten die Mannschaften der Klassen 5 bis 7. Jeweils vier Mädchen und vier Jungen – Fußball, Basketball, Floorball. Schulleiter Michael Höhme erklärte das Prinzip: Erst spielen die Mädchen zweier Mannschaften zwei Minuten, danach die Jungs. Am Ende wird das Ergebnis zusammengezählt. „Wir wollen damit den Zusammenhalt in den Klassen fördern. Mädchen und Jungs sollen miteinander was machen.“ Auch Elternmannschaften waren am Start. Die „Sieger der Herzen“, Eltern der Klasse 6c, hatten sich extra T-Shirts anfertigen lassen. „Wir sind vier Frauen und vier Männer“, sagte Yvonne Asen. 17 Mannschaften traten am Nachmittag an, die Älteren mit 16 Mannschaften am Abend. „Wir haben eine deutlich verjüngte Lehrermannschaft am Start. Ich hoffe, das wirkt sich aus“, sagte Höhme.

