Balkons geplant für den Heideweg

Die Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde plant, auch ihre Wohnungen auf dem Heideweg mit Balkons nachzurüsten. Wohnungen mit Balkon sind leichter zu vermieten als ohne, stellt Genossenschaftsvorstand Falk Kühn-Meisegeier fest. Daher hat er in den vergangenen Jahren bereits die Häuser der Genossenschaft im Wohngebiet an der Rabenauer Straße sowie an der Goethestraße mit Balkons nachrüsten lassen.

Kommendes Jahr sollen die Genossenschaftshäuser auf dem Heideweg an die Reihe kommen. Die Pläne dafür liegen bereits vor. Es handelt sich um 66 Wohnungen, die Balkons bekommen sollen. Die Häuser sind in den Jahren 1960 bis 1962 errichtet worden und haben Zwei- bis Vierraum-Wohnungen. Es handelt sich durchweg um zweigeschossige Gebäude.

Damit hätten dann alle Mehrfamilienhäuser der Genossenschaft, die schon vor der Wende gebaut worden sind, Balkons bekommen. Das hat für die Mieter auch den Vorteil, dass ihre Wohnungen zusätzlichen Raum gewinnen, um etwas abzustellen oder um draußen zu sitzen.

