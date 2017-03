Balkonien wächst Die Wohnungsbaugesellschaft Niesky baut in der Muskauer Straße weitere Balkone an. Es ist ein spätes Ostergeschenk.

Die Balkone rechts sind etwas kürzer als die der Nachbarn. Platz bieten sie den Mietern dennoch genug. In wenigen Tagen können sie diese endlich nutzen. Foto: André Schulze © andré schulze

Der Kran, der am Montag einen weiteren Turm mit Balkonen in der Muskauer Straße aufgerichtet hat, ist weithin sichtbar gewesen. Für drei Mieter wächst in den kommenden Tagen ihre Wohnung um sieben Quadratmeter. Vier mal 1,75 Meter messen die neuen Balkonflächen, verrät der zuständige Bauleiter Werner Adler von der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Niesky. „Die Balkone sind etwas kürzer als andere“, sagt er. Der Standard liege für gewöhnlich bei einer Fläche von acht Quadratmetern.

Ungewöhnlich ist auch, dass die Balkone erst Ostern 2017 fertig werden. Denn schon zwei Jahre zuvor haben 15 andere Mieter im Zuge der Haussanierung neue Balkone erhalten. Insgesamt 0,54 Millionen Euro wird das Projekt kosten, kündigt Geschäftsführer Wilhelm Fischer damals an. Darin inbegriffen sind 2015 auch die Sanierung des Daches und der Fassade. Außerdem hat das kommunale Unternehmen bereits Treppenflure gemalert und die Elektroanlagen sowie Zähler im Haus ausgetauscht. Auch Brandschutztüren sind im Keller eingebaut und einige Wohnungseingangstüren ausgetauscht worden. Dass nun zwei Jahre später erneut ein Kran für die zusätzlichen Balkone in der Muskauer Straße vorfahren muss, ist der langwierigen Abstimmung mit einem Nachbarn geschuldet.

Der Geschäftsführer der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft, Wilhelm Fischer, hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass Balkone für seine Mieter ein wichtiger Wohlfühlfaktor sind. Rund zwei Drittel aller Wohnungen des kommunalen Unternehmens verfügen mittlerweile über einen Anbau. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber den 35 Prozent noch vor wenigen Jahren. Erst im April ist der erste Abschnitt des Dewog-Hauses in der Nieskyer Käthe-Kollwitz-Straße nach umfangreichen Sanierungsarbeiten an die neuen Mieter übergeben worden. Selbstverständlich verfügt auch dort jede Wohnung über einen großzügigen Balkon. Bei der Nieskyer Wohnungsbaugenossenschaft Wobag verfügen sogar rund 90 Prozent aller Wohnungen über einen Balkon. Denn diese werden stark nachgefragt. Jeder neue Balkon kostet einen Vermieter rund 8 000 Euro. Die Kosten werden aber in der Regel nicht voll auf den Mieter umgelegt. Die Investition in Betongold betrachten die Nieskyer Vermieter augenscheinlich als langfristige Wertanlage.

