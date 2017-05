Balkonbrand und Haltestellen-Vandalismus in Görlitz Königshufen Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, verletzt wurde niemand. Kurz zuvor hatten Unbekannte eine Haltestelle im selben Stadtteil entglast.

© dpa

Görlitz. In der zweiten Etage eines Wohnhauses an der Hussitenstraße in Königshufen kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 4.40 Uhr zu einem Balkonbrand. Die Feuerwehr Görlitz löschte die Flammen. Anwohner kamen nicht zu Schaden.

Die Mieterin der Wohnung war nicht zu Hause. Nach ersten Ermittlungen kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Ein Brandursachenermittler wird eingesetzt. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bezifferbar.

Keine zwei Stunden zuvor schlugen unbekannte Täter gegen 2.30 Uhr zwei Scheiben einer Haltestelle an der Schlesischen Straße ein. Der Schaden liegt bei ca. 2 000 Euro. (szo)

