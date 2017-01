Bald wissen Radfahrer, wo es langgeht Der Jahnatalweg erhält einheitliche Schilder. Sechs Kommunen arbeiten in dem Projekt zusammen.

In diesem Jahr wird der Jahnatalweg mit einer einheitlichen Beschilderung ausgestattet. © Sebastian Schultz

Wer als Ausflügler auf dem Jahnatalweg unterwegs ist, kommt schon mal ins Grübeln über die Wegführung. Hier und da gibt es keine eindeutigen Richtungsangaben, manchmal fehlt sie gänzlich. Dies wird sich bald ändern. In diesem Jahr wird der Jahnatalweg mit einer einheitlichen Beschilderung ausgestattet.

Entlang des 35 Kilometer langen Weges von Präbschütz bis Riesa werden dann weinrote Schilder den Radfahrern den Weg weisen. Damit ist die Arbeitsgruppe Jahnatalweg, die federführend von der stellvertretenden Bürgermeisterin Ostraus, Katrin Leipacher, und von Matthias Jönzen geleitet wird, ihrem Ziel, in den nächsten Jahren einen gut beschilderten und ausgebauten Jahnatalweg von Döbeln bis nach Riesa zu schaffen, näher gekommen.

Vier Gemeinden und zwei Städte arbeiten beim Thema Jahnatalweg zusammen. Das sind Döbeln, Zschaitz-Ottewig, Ostrau, Stauchitz, Naundorf und Riesa. Ziel ist es, den Radweg entlang der Jahna attraktiver zu machen.

Gestaltet in Riesa

Die Förderung für die Beschilderung wird die Gemeinde Ostrau für alle beteiligten Städte und Gemeinden gemeinsam beantragen. Das teilte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) mit. Hintergrund ist eine sogenannte Bagatellgrenze des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Vorab wurde geklärt, ob ein gemeinsamer Antrag überhaupt möglich ist, da der Weg in drei verschiedenen Landkreisen liegt: in Mittelsachsen, Nordsachsen und Meißen. Dieser Fakt stellte jedoch kein Problem dar. „Allerdings wird uns die Förderung erst für das kommende Jahr eingeräumt“, so Schilling. Bis zum Februar 2017 soll der entsprechende Antrag für Geld aus dem Programm für den kommunalen Straßen- und Brückenbau gestellt werden. Der konkrete Betrag steht noch nicht fest. Die Schilder seien jedoch nicht sehr teuer, so der Bürgermeister. Es müsse aber noch geklärt werden, wie viel das Aufstellen kostet, sagt er. Geplant ist das, soweit möglich, ebenso für das kommende Jahr.

Wie die Schilder aussehen sollen, haben die Kommunen gemeinsam festgelegt. Die neuen Schilder werden den Radfahrern in einem strahlenden Rot entgegen leuchten. Darauf steht in weißer kursiver Schrift „Jahnatalweg.“ Das Logo des Jahnatalweges – die Buchstaben JTW im Kreis – sollen das Schild ergänzen. Gestaltet von Kai Eckert aus der Riesaer Stadtverwaltung, haben sich die Vertreter der anliegenden Gemeinden Ostrau, Zschaitz-Ottewig, Naundorf. Stauchitz und Döbeln auf den neuen Schriftzug und das kreisrunde Logo mit der Abkürzung geeinigt.

Es sollte eine Farbe sein, die einen Kontrast darstellt zur normalen Radwegbeschilderung. Auf allen Wegweisern, Informationstafeln sowie Veröffentlichungen, zum Beispiel auf Internetseiten und Flyern, wird das künftige Logo zu finden sein – als Wiederkennungszeichen.

130 Schilder für 35 Kilometer

An markanten Punkten sind so wie bei der Eschke-Mühle in Ostrau Informationstafeln geplant. Auch für sie ist die Gestaltung mit historischen Daten, Fotos und Lageplan bereits festgelegt. Auch wenn es sich um ein Gemeinschaftsprojekt handle, müsse jede Kommune in Eigenverantwortung agieren. Zwar erfolgt die Beschilderung und Anschaffung der Wegweiser sowie Informationstafeln gemeinsam, jede Kommune ist aber künftig selbst dafür verantwortlich, fehlende oder beschädigte Schilder zu ersetzen. Das betrifft auch das Aufstellen der Schilder.

Der Schilderplan für das Ostrauer Gebiet steht. Immerhin sind es allein auf dem Weg in der Gemeinde Ostrau insgesamt 38 Standorte. Auf dem insgesamt 35 Kilometer langen Jahnatalweg sind es etwa 130 Schilder, die aufgestellt werden müssen. Es geht jedoch nicht nur um die Standorte. Die Schilder müssen auch den Erfordernissen SachsenNetz-Rad entsprechen. Das wiederum ist in übergreifende Radfernwegenetze eingebunden. Die Strecken verfügen im Ausbauzustand über eine einheitliche Zielwegweisung. Die weißen Schilder mit grüner Schrift sollen dann auch am Jahnatalweg stehen.

Neben der Beschilderung stehen der abschnittweise notwendige Ausbau des Weges und das Anlegen von Rastplätzen auf dem Plan. Der Ausbau ist zum Beispiel zwischen dem Rastplatz an der Jahnaer Kirche in Richtung Pulsitz erfolgt, Streckenabschnitte wurden geschottert. Die Schäden des Hochwassers von 2013 sind in Jahna ebenso beseitigt. Der Jahnatalweg ist die wichtigste Verbindung zwischen Riesa und damit zwischen dem Elbe-Radweg- und dem Mulde-Radweg. Außerdem ist das Gebiet, durch das der Radweg führt, ein Erholungsgebiet mit Bachläufen, Auenwäldern und Parkanlagen. (mit rt/je)

