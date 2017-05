Bald wird auch zwischen Pirna und Lohmen gesperrt Die Stau-Situation in der Kreisstadt wird immer schlimmer. Wirtschaft und Tourismus fordern Lösungen.

Die Straße zwischen Pirna, Doberzeit und Lohmen ist gefühlt eine der besten in der ganzen Region. Trotzdem soll hier im Juli der Asphalt ausgetauscht werden – unter Vollsperrung. Die Straße zwischen Pirna, Doberzeit und Lohmen ist gefühlt eine der besten in der ganzen Region. Trotzdem soll hier im Juli der Asphalt ausgetauscht werden – unter Vollsperrung.

Eine der zahlreichen Baustellen in Pirna: Auf der Maxim-Gorki-Straße werden im Auftrag der Stadtwerke Kanäle erneuert. Am Dienstag setzten Arbeiter der Eurovia Verkehrsbau Union Radeberg ein Schachtbauwerk. Gearbeitet wird an der Straße bis November.

Einen schönen Urlaub mit allen Annehmlichkeiten zu genießen und doch enttäuscht zu sein, so geht es derzeit Gästen in der Sächsischen Schweiz. Das Wechselbad der Gefühle hat auch Andreas Schönfelder erlebt. Der Mann aus Celle war für eine Woche nach Bad Schandau gereist. Dann vermieste ihn der Dauerstau in Pirna die Laune. „Es war im Hotel und beim Wandern alles wunderbar. Doch ich kann trotzdem niemandem empfehlen, jetzt in die Sächsische Schweiz zu fahren“, sagt er aufgebracht am SZ-Telefon. Verärgert hat ihn, dass er so viel Zeit im Stau auf dem Pirnaer Sonnenstein vergeudete.

„Wenn so die Rückfahrt beginnt, dann ist doch die gesamte Erholung dahin“, sagt er. Ihm täten die Menschen leid, die sich im Tourismus so viel Mühe geben und dann mit dem Straßenbaumanagement in Pirna bestraft werden. „In einer Region, die vom Tourismus lebt, muss so eine Baustelle wie in Krietzschwitz zweischichtig laufen, wenn schon unbedingt in der Saison gebaut werden muss“, sagt Andreas Schönfelder. Ihn wundert allerdings, dass es dazu öffentlich keinen größeren Aufschrei gibt.

Unternehmer klagen über unkalkulierbare Fahrzeiten

Der Aufschrei ist inzwischen aber nicht mehr zu überhören. Auf der Facebookseite von der SZ Pirna macht sich der Inhaber der Schlosserei Thiele vom Pirnaer Sonnenstein Luft. „Es ist uns als Handwerksunternehmen schlicht nicht mehr möglich, einen Termin seriös zu nennen, der außerhalb des Sonnensteines stattfindet. Eine schlichte Anfahrt wird zum Glücksspiel und zu einer Kostenfalle“, erklärt Andreas Thiele. Dass es Geld kostet, wenn er und seine Mitarbeiter im Stau stehen, sei offenbar nicht allen klar. Deshalb hat er sich auch mit einem Brief an die Stadt gewandt. In all dem Baustellenwirrwarr jetzt auch noch die Külz-Straße als letzten kleinen Stau-Bypass zu sperren, ist für ihn der Gipfel der Frechheit. „Gar nicht auszudenken, was bei einem schweren Unfall zwischen dem Landratsamt und der Volkshauskreuzung passiert“, schreibt er.

Autofahrer regen auf Facebook Flashmob an

Pirna ist inzwischen täglicher Dauergast in den Staumeldungen der sächsischen Radiosender – eine verheerende Negativwerbung für die Stadt und das gesamte Elbsandsteingebirge. Damit wollen sich immer mehr Bürger nicht mehr abfinden. Auf der Facebookseite der SZ Pirna erklärt beispielsweise der ehemalige SZ-Chefredakteur Hans Eggert, dass an jeder Situation etwas geändert werden kann. Zumindest könne Abhilfe geschaffen oder ein Kompromiss herbei geführt werden. „Wer sich die Meinungen ,der Straße‘ mal anhört, könnte klüger ins Rathaus zurückkehren“, rät er der Pirnaer Bauverwaltung. Berit Barthels schlägt ebenfalls auf Facebook einen lautstarken Flashmob vor. „Alle im Stau stehenden Betroffenen sollten mal gemeinsam Dauerhupen. Vielleicht wacht man da am Markt mal auf“, schreibt sie.

In den vergangenen Tagen sind im Rathaus viele Vorschläge von Bürgern eingegangen, wie sich der Dauerstau zumindest entschärfen ließe, bestätigt die Pirnaer Stadtverwaltung auf SZ-Anfrage.

Spitzengespräch zum Stau im Pirnaer Rathaus

Inzwischen ist im Rathaus etwas in Bewegung gekommen. Am Dienstagvormittag wurde an der Volkshauskreuzung die Grünphase der Ampel aus Richtung Sonnenstein verlängert, berichtet Stadtsprecher Thomas Gockel. Davon erhoffe man sich eine erste Entspannung der Stausituation. Im Hinblick auf die anstehende Urlaubs-Saison hat Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) gemeinsam mit Bürgermeister Eckhard Lang ein Spitzentreffen einberufen, das am Donnerstagvormittag im Rathaus stattfinden soll. Stadtwerke, Straßenverkehrsbehörde und Citymanagement wollen dort gemeinsam über weitere Schritte beraten, wie Pirna schnell aus der Staufalle finden kann. Ebenso finden Abstimmungen mit dem Landkreis zur großräumigen Ausschilderung für den überregionalen Durchfahrtsverkehr statt, erklärt Thomas Gockel.

Die Wählergemeinschaft „Wir für Pirna“ fordert unterdessen das Rathaus auf, die Öffentlichkeit über Baustellen- und Verkehrsplanungen sowie zu Bauzeiten und Abläufe besser zu informieren. „Unternehmen, die auf die Benutzung von Straßen angewiesen sind, erleiden derzeit Zusatzkosten, die noch nicht einmal im Ansatz überschaubar sind. Busse halten keine Fahrpläne mehr ein, das ,Essen auf Rädern‘ ist nicht mehr in der Lage, Senioren so zu betreuen, wie es sein sollte, der Einzelhandel beklagt spürbare Umsatz-Rückgänge“, so Ralf Böhmer, Vorsitzender der Wählergemeinschaft. „Die Zeit drängt!“

Straßenbauamt verkündet nächste Sperrung

Allen Forderungen nach Entlastung zum trotz könnte es für die staugeplagten Autofahrer im Sommer noch dicker kommen. Denn das sächsische Landesamt für Straßenbau plant, die Staatsstraße S 164 zwischen Lohmen und Pirna-Copitz zu sanieren. Die Fahrbahn sieht zwar top in Ordnung aus, trotzdem nennt Isabel Siebert, die Sprecherin des Landesamtes, eine „verschlissene Asphaltdecke“ als Grund für die Bauarbeiten. Ob die sich häufenden Unfälle bei nasser Fahrbahn Anlass für den Asphalt-Tausch sind, dazu wollte sie sich auf Nachfrage nicht näher äußern. Auch nicht zum konkreten Bauzeitpunkt – was verwundert, denn die Anlieger wurden jetzt darüber informiert.

Die beiden direkt betroffene Gasthäuser „Weiße Taube“ vor dem Ortsausgang Pirna und der Landgasthof Doberzeit haben Mitte April ein Schreiben vom beauftragten Ingenieurbüro erhalten. Demnach werden die Arbeiten voraussichtlich zwischen dem 17. Juli und dem 6. August stattfinden – unter Vollsperrung der Straße zwischen Lohmen und Copitz. Autofahrer, die von Pirna nach Lohmen wollen, müssen sich ihren Weg dann über Dorf Wehlen suchen. Dort wird nach Auskunft von Wehlens Bürgermeister Klaus Tittel (CDU) die offizielle Umleitung entlang führen. Die Kosten für die Sanierung der etwa 2,8 Kilometer Straße belaufen sich auf rund 360 000 Euro.

