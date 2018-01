Bald wieder Dreifachgeläut in Kodersdorf Für rund 270 000 Euro wird der Kodersdorfer Kirchturm saniert. Der Grund dafür geht auf den Ersten Weltkrieg zurück.

Der Kirchturm in Kodersdorf ist eingerüstet. Voraussichtlich bis zum Herbst 2018 wird er saniert. © André Schulze

Der Anblick der Kirche in Kodersdorf wird derzeit von einem Gerüst geprägt. Es umschließt den Kirchturm und ist Voraussetzung für dessen innere und äußere Sanierung. Die war dringend notwendig geworden, weil das Gewicht und die Aufhängung der Glocken in den vergangenen Jahren zu immer tiefer gehenden Rissen geführt hatten.

Doch der Ursprung der jetzigen Arbeiten geht auf die Zeit des Ersten Weltkriegs zurück. Damals wurden vielerorts aus Bronze gefertigte Kirchenglocken abmontiert und das Material für Rüstungszwecke eingesetzt. An ihre Stelle traten Stahl- oder Stahlgussglocken, die einen weniger vollen Klang besaßen und zu allem Überfluss noch schwerer waren. Im Laufe der Zeit kam es – weil die Aufhängung dem veränderten Gewicht nicht angepasst wurde – zu schweren Schäden und Rissen in den Kirchtürmen. So auch in Kodersdorf. „Irgendwann wurde die Gefahr zu groß und wir mussten unsere drei Glocken außer Betrieb nehmen“, erzählt Ekkehard Salewski. Das war im Februar 2015. Im April 2016 konnte zumindest die 847,5 Kilo schwere Gebetsglocke wieder in Gang gesetzt werden.

Doch ehe zusätzlich auch die große (1 221,5 Kilo) und kleine (493,3 Kilo) Glocke wieder ihren Klang über Kodersdorf ertönen lassen können, muss die Sanierung des Kirchturmes komplett abgeschlossen sein. Das, so hofft der Pfarrer, wird im Herbst dieses Jahres der Fall sein. Bis dahin wird die Glockenstube ausgebaut. Drei Ringbalken aus Beton werden eingezogen. Sobald diese tragfähig sind, werden die Glocken an neue Holzjoche gehängt. Neue Schallluken sollen verhindern, dass Regen auf die stählernen Ungetüme trifft. Überdies werden sämtliche Treppen erneuert, die Elektroanlage den heutigen Erfordernissen angepasst und die im Mauerwerk bestehenden Risse verfugt.

Die Kosten für die Instandsetzung des Geläuts und der äußeren Sanierung des Kirchturmes beziffert Klaus-Peter Hänel vom Gemeindekirchenrat mit rund 270 000 Euro. An der Finanzierung beteiligt sind die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises, die evangelische Landeskirche und die EU mit ihrem Leader-Programm. Die Kirchengemeinde Kodersdorf muss rund 38 000 Euro Eigenmittel aufbringen, knapp 26 000 Euro davon fehlen noch. Spenden können überwiesen werden an die Kirchengemeinde Kodersdorf, IBAN: DE49 8559 1000 4516 0608 03.

zur Startseite