Bald Tempo 30 in Gaußig

Gefühlt fuhren viele zu schnell, doch tatsächlich hielten sich die meisten Autofahrer ans innerorts geltende Tempolimit. Eine Woche lang wurde am Zebrastreifen auf der Bautzener Straße in Gaußig erfasst, wie schnell die Autos dort unterwegs sind. „Der überwiegende Teil kam mit weniger als 50 km/h angefahren“, sagt Doberschau-Gaußigs Bürgermeister Alexander Fischer (CDU) nach der Auswertung der Messung.

Dennoch wird künftig auf einem Abschnitt der Gaußiger Ortsdurchfahrt Tempo 30 gelten, und zwar vom Zebrastreifen bis zur Schlossgärtnerei. Darauf habe man sich bei einem Vor-Ort-Termin am Dienstag mit dem Straßenverkehrsamt geeinigt, so Fischer. In Kürze werde die Beschilderung erfolgen. Die beiden gelben Schilder mit Junge und Mädchen drauf und der Aufschrift „Freiwillig 30 km/h für uns!“, die schon lange an der Straße stehen, würden dann abgebaut. An den neuen Schildern werde es dagegen einen Zusatz geben, der auf eine Einschränkung hinweist. Denn die Tempo 30 - Regelung soll nur tagsüber während der Schulzeit gelten.

Nach einer Änderung der Straßenverkehrsordnung ist es neuerdings leichter möglich, vor Kindergärten und Schulen Tempo 30 auszuweisen – auch auf Hauptverkehrsstraßen. Diese Möglichkeit wolle man nutzen, um die Sicherheit für die Schüler zu erhöhen – „ehe etwas passiert“, sagt Alexander Fischer.

Die Gemeinde hatte voriges Jahr einen Busplatz bauen lassen, um vor allem morgens, wenn die Busse im Minutentakt ankommen, die Verkehrssituation in Gaußig zu verbessern. Weil dadurch nun alle Schüler nach dem Aussteigen die Bautzener Straße queren müssen, wurde ein Zebrastreifen angelegt. Dort wurde anfangs beobachtet, dass Autofahrer zu schnell angefahren kommen, was jedoch zumindest im Zeitraum der Messung nicht belegt wurde.

