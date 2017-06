Bald sprudelt es im Friedenspark Die innerstädtische Grünfläche in Pirna wird gehörig umgekrempelt. Und sie bekommt eine neue Attraktion.

So schick wird es am Friedenspark. Bauarbeiter bereiten für den neuen Springbrunnen an der Breiten Straße die Verlegung der Bodenplatten vor. © Norbert Millauer

Der Pirnaer Friedenspark, einst ein Wahrzeichen der Stadt, war in den vergangenen Jahren wahrlich kein Anziehungspunkt mehr. Viele Menschen mieden das innerstädtische Grün-Refugium, weil es einerseits etwas verlottert war und wenig einladend erschien, anderseits war es oft Treffpunkt jener, die einen übermäßigen Hang zu alkoholischen Getränken hatten. Doch Besserung ist in Sicht.

Seit 2016 lässt Pirna die zentrale Grünfläche grundlegend umkrempeln, die Konturen werden mehr und mehr sichtbar. Laut der Stadt hatten Fachleute im Frühjahr 2017 zunächst gemäß dem beschlossenen Gestaltungskonzept Bäume und Sträucher ausgelichtet. Neue Gewächse kamen hinzu, die Arbeiter pflanzten robuste bodendeckende Sträucher und Pflanzen – teilweise aus dem Bestand des alten Friedensparks –, die sowohl Sonne als auch Schatten gut vertragen können. Parallel zu den Pflanzarbeiten widmeten sich Handwerker bereits dem Wegebau und pflasterten einige Bereiche neu. Die Wege werden von Stahlkanten eingesäumt.

Auch die neue Attraktion des Friedensparks – ein Wasserfontänenfeld – nimmt weiter Gestalt an. Zwölf versetzt zueinander angeordnete Wasserdüsen sind bereits zu erkennen, durch die das nach oben gepumpte Wasser aus dem unterirdischen Reservoir nach oben sprudelt. Direkt darunter befindet sich der Ende 2016 eingebaute Pumpenschacht, der den Technikraum sowie den Wasservorrat für das Fontänenfeld beherbergt. Der Technikschacht wird in Kürze vollständig unter der Erde verschwinden.

Zwei Rinnen begrenzen künftig den neuen Wasserspielplatz, über sie läuft das Wasser zurück in den Pumpenschacht und wird dort wieder ins Sprudelsystem eingespeist. Dieser erste Bauabschnitt soll nach Auskunft des Rathauses noch Anfang Juni fertig werden. Nahtlos schließt sich ein zweiter Bauabschnitt an, im Zuge dessen wird der Mittelteil des Parks umgestaltet. In den Seitenbereichen wird wieder fleißig gepflanzt, in der Mitte hingegen bleibt eine ausgedehnte Wiesenfläche erhalten, die später auch als Sitz- und Liegewiese genutzt werden kann. Ein weiteres prägendes Element des Zentrums wird die neue Friedensbank sein.

Während der Arbeiten sowohl am ersten als auch am zweiten Bauabschnitt bleibt der Spielplatz in hinteren Bereich des Parks zugänglich. Auch die Hofzufahrt zur Goethe-Oberschule bleibt geöffnet. Fußgänger können zudem weiter das Seilergässchen in Richtung Schule passieren, allerdings kann der Friedenspark selbst derzeit nicht gequert werden.

Zwölf Wasserdüsen am Brunnen

Der Pirnaer Stadtrat hatte bereits 2015 aus mehreren Gestaltungsvarianten einen Favoriten bestimmt. Der ausgewählte Vorschlag orientiert sich am historischen Vorbild und gliedert den Park in drei Teile: Auftakt und Aufenthaltsbereich an der Breiten Straße, Ruhezone in der Mitte des Parks und Aktivbereich mit Spielplatz in hinteren Teil.

Als Attraktion dienen künftig das Wasserfontänenfeld und ovale Pflanzinseln mit Sitzmöglichkeiten. Weitere Elemente wie Tafeln mit Infos zur Park-Historie, besondere Leuchten und Bänke mit Lehnen werden in das Gesamtbild integriert. Der Auftakt an der Breiten Straße und die Ruhezone in der Mitte werden durch geschwungene Parkwege so verbunden, dass ein Rundweg entsteht, Eilige den Park aber zügig diagonal durchqueren können.

Sämtliche Anlagenteile sind laut der Stadt barrierefrei erreichbar. Der wertvolle Gehölzbestand – Altbäume und sogenannte Strukturbildner – bleibt erhalten und wird durch Neupflanzungen ergänzt. Im Aktivbereich im hinteren Teil des Parks ist ein neuer Geschichten-Spielplatz geplant. Dieser ist dem Thema Seilerei gewidmet, da sich dort einst eine Seilerei befand.

Weil der Friedenspark in Pirna ein Kulturdenkmal ist, stimmt die Stadt die Bauarbeiten ständig mit der Gartendenkmalpflegeamt sowie dem sächsischen Landesamt für Archäologie ab.

Das gesamte Vorhaben kostet rund 800 000 Euro, das Projekt wird mit etwa 640 000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ gefördert. Der Umbau des Friedensparks soll Mitte 2018 abgeschlossen sein.

zur Startseite