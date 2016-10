Bald Sirene auf Gemeinschaftshaus Aufgrund der Dorflänge ist die alte Sirene am anderen Ende von Quersa fast nicht mehr zu hören. Die Schallbelastung soll in Grenzen gehalten werden.

Bis Ende des Jahres soll Quersa wieder eine Sirene erhalten. © Symbolbild/SZ-Archiv

Quersa erhält wieder eine Sirene. Sie soll noch bis Ende des Jahres auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses installiert werden. Der Lampertswalder Gemeinderat stimmte jetzt dem Kauf einer Sirene für rund 6 800 Euro zu.

Es gab noch ein zweites Angebot für rund 7200 Euro.

Aufgrund der Dorflänge sei die alte Sirene am anderen Ende von Quersa fast nicht mehr zu hören gewesen, sagt Bürgermeister Wolfgang Hoffmann. Die neuartigen Lautsprecher, mit denen auch Durchsagen möglich sind, würden nur in den beiden notwendigen Hauptrichtungen entlang der Bundesstraße 98 angebracht, um die Schallbelastungen in Grenzen zu halten.

In den 1990er Jahren wurden vielerorts Sirenen abmontiert, nachdem die freiwilligen Feuerwehren mit Piepsern ausgerüstet wurden. Seit ein paar Jahren gibt es allerdings den sachsenweiten Trend, Sirenen wieder einzuführen. (SZ/jö)

