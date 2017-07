Bald schneller durchs Internet In Grumbach, Braunsdorf und Kaufbach werden jetzt Glasfaserkabel verlegt.

Ab November dieses Jahres sollen weiter Wilsdruffer Ortsteile Zugang zum schnellen Internet bekommen. Dafür baut der Energieversorger Enso derzeit in Braunsdorf und Grumbach. Momentan werden Glasfaserkabel auf der Bergstraße und dem Bahnhofsweg verlegt. Es folgen dann Arbeiten auf der Tharandter Straße. Hier werden die Kabel im Straßenbereich gezogen, weshalb eine halbseitige Sperrung der Staatsstraße eingerichtet wird. Zudem wird demnächst von der Tharandter Straße 1 bis zum Bahnhofsweg gebaut. Darum wird auch die Bundesstraße B 173 für einige Tage halbseitig gesperrt.

In Braunsdorf sind bereits einige Straßenzüge verkabelt, so die Maxim-Gorki-Straße bis zum Talblick und zur Kreuzung Karl-Marx-Straße. Bis Ende September folgen nach Arbeiten auf der Maxim-Gorki-Straße bis zur Kreuzung Ernst-Thälmann-Straße, Straße der LPG und der Einmündung Neue Heimat. In Kaufbach beginnen die beauftragten Firmen demnächst, Kabel zu verlegen.

Die Enso setzt auf die sogenannte Vectoring-Technik. Dabei werden Glasfaserkabel verlegt, die höhere Kapazitäten als Kupferkabel haben. Die Enso-Kabel docken dann an die Schaltkästen der Deutschen Telekom an. Von da an geht es im Telekom-Netz weiter bis in die einzelnen Häuser und Wohnungen. Insgesamt werden acht Kabelverzweiger der Telekom erschlossen – einer in Braunsdorf, fünf in Grumbach und zwei in Kaufbach. Dabei lässt die Enso sechs Kilometer Glasfaserkabel neu ziehen. Die Investitionskosten liegen bei 500 000 Euro.

Wenn das Netz im November freigeschaltet wird, sind höhere Geschwindigkeiten im Internet möglich. Die Kapazitäten liegen dann bei bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Interessenten können ab Mitte August über die Homepage der Enso abfragen, an welchen Adressen das schnelle Internet verfügbar ist. (hey)

