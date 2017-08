Bald Schluss mit den Fäkalien? In die Pulsnitz läuft seit einiger Zeit stinkendes Abwasser. Das Problem wird jetzt gelöst.

Auf der Rietschelstraße wird derzeit gebaggert. Sind die Arbeiten abgeschlossen, könnte sich auch am Gestank was ändern. © Rene Plaul

Es stinkt in Pulsnitz. Zumindest in Bereichen des gleichnamigen Flüsschens und an der Rietschelstraße. Sogar Klopapier und Reste von Damenbinden sollen im Wasser gesichtet worden sein, schimpfen Anwohner.

Damit soll nun Schluss sein. Im Landratsamt und beim Abwasserentsorger Ewag ist das Problem offenbar bekannt. Die Ewagvermutete bereits im Mai, dass ein Abwasserrohr in den falschen Kanal, in den fürs Regenwasser, eingebunden wurde. Denn ein Mischwassersystem gebe es in dem Bereich nicht. So schwappen insbesondere bei Regen Fäkalien in die Pulsnitz. Zuvor nimmt die Brühe den Weg durch die Rietschelstraße.

Die wird derzeit mit viel Aufwand saniert. Nicht nur die Straße. Es kommen auch neue Regenwasserkanäle in die Erde. In die Baugrube drückten die Abwässer ebenfalls. Die Ewag nutzte die Bauarbeiten zur Recherche und konnte tatsächlich mehrere falsch verbundene Rohre feststellen, aus das Schmutzwasser ins Regenwassersystem eindringt. Anwohner vermuten, dass wohl etwas beim Umbau und der Sanierung eines benachbarten Gebäudes schief gelaufen sein könnte.

Ewag und Landratsamt versichern, dass mit dem laufenden Tiefbau auch die falschen Anschlüsse in Ordnung gebracht würden oder inzwischen schon korrekt eingebunden sind. Spätestens mit dem Ende des Straßenbaus sollte auch das Schmutzwasserproblem beseitigt sein, so Gernot Schweitzer. (SZ/ha)

zur Startseite