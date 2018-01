Bald rollen sie durch Wittichenau Die Wagenbauer für den Rosenmontagsumzug haben Ideen gesammelt, bauen schon oder sind kurz davor. Der Aufwand dafür ist beachtlich.

Mit der „Fluggesellschaft“ Dörgi air ging es im Vorjahr für die Dörgenhausener durch Wittichenau. Bald beginnen die Arbeiten für den 2018er-Wagen. © Gernot Menzel

Wittichenau. Die Naußlitzer Experten bauen schon seit Anfang Dezember. Die XXL-Crew will zum diesjährigen Rosenmontagsumzug in Wittichenau ihrem Namen wieder alle Ehre machen. „LBH-Bau“ hieß ihr Motto beim letzten Umzug. Und „Lang“, „Breit“ und „Hoch“ war der 28-Meter-Faschingswagen aus dem Dorf bei Ralbitz-Rosenthal wirklich, ausgestattet unter anderem mit einem schwenkbaren Dixi-Klo am Kran und Sprüchen wie „Siehst du einen Maurer laufen, gibt es gratis was zu saufen.“.

Insgesamt 21 Wagen waren beim 2017er-Rosenmontagsumzug zu sehen – und kürzlich noch einmal im Wittichenauer Schützenhaus. Die Umzugskommission des Karnevalsvereins hatte zum Lichtbildervortrag eingeladen. Der neue Kommissionsvorsitzende Uwe Brückner hatte zuvor viele Stunden rund 1 000 Fotos von drei verschiedenen Fotografen sortiert und auf über 250 Folien zusammengestellt und gemeinsam mit Ex-Prinz Gerold Kochta gezeigt. Im Vergleich zu dem, was die Wagenbauer an Kreativität, Zeit und Handwerksgeschick in die Umzugswagen stecken, sei das aber ein Klacks. „Der Aufwand ist schon phänomenal“, lobt Brückner.

Manche, wie der Jugendclub Nucknitz, waren 2017 zum ersten Mal dabei. „Spieglein, Spieglein, du seist so schlau, berechne uns die Route nach Wittichenau“, hieß es da. Andere, wie die Crazy-Crew Saalau, gehen mit ihren Faschingswagen schon auf die „50“ zu. Zum 38. Mal schufen die Dörgenhausener einen Wagen für den Umzug – 2017 kamen sie mit der „Dörgi air“. Etwa 20 bis 25 Mann bauen in jedem Jahr an dem Wagen, der zuletzt die geplante innerörtliche Straßensperrung thematisierte. „In Dörgenhausen wird ab Juni die Straße aufgerissen, da seid ihr Wittichenauer angeschissen“, hieß es. Es konnte keiner damit rechnen, dass eine Woche vor Rosenmontag der Ausbau der S 95 verschoben wurde. Und so kurzfristig kann kein Thema über Bord geworfen werden. Das neue stehe, sagt Bernd Graf. Dass nun wieder die Straßensperrung thematisiert und womöglich eine U-Bahn gebaut wird, schließen die Dörgenhausener aber schon mal aus. Mit dem Wagenbau geht es demnächst los. „Wir brauchen normalerweise rund drei Wochen“, sagt Bernd Graf. Dann werde aber fast jeden Abend gewerkelt. Im letzten Jahr wurden für die Dörgi air sogar ausrangierte Sitze aus einem Flugzeug besorgt.

Der Lichtbildervortrag bringt den einen oder anderen vielleicht auf Ideen für die nächsten Jahre. Unterhaltsam ist er allemal, weil ein mitfahrender Wagenbauer alle anderen Wagen am Rosenmontag unmöglich zu Gesicht bekommen kann. „Das ist eine schöne Gelegenheit, alle zu sehen“, sagt der Dörgenhausener Sebastian Domanja. Und die Kommission kann bei der Gelegenheit zudem Hinweise zur Versicherungs- und Sicherheitsfragen geben.

Ein Schadensfall aus dem Jahr 2015 sei für den Verein zum Glück glimpflich ausgegangen. Aber wenn nicht aufgepasst werde, kann der Spaß schnell vorbei sein. Wichtig auf den Wagen seien deshalb nicht nur stabile Brüstung und Unterbodenschutz. Auch „Wagen-Engel“, die zu Fuß daneben laufen, helfen. Sie passen auf, dass Kinder auf der Jagd nach süßer Kamelle nicht in Gefahr geraten. Die Umzugskommission wird auf alle Wagen an dem Wochenende vor dem Rosenmontag noch mal einen prüfenden Blick werfen. Da entsteht dann auch das Abnahmefoto, das es zum Lichtbildervortrag eingerahmt mit nach Hause gibt. Hilfreich für die Tausenden Zuschauer am Rande sind ein paar Hinweise: Nicht zu kleine Motto-Schrift verwenden, gern den eigenen Club- oder Ortsnamen vorn am Wagen auffälliger platzieren und bitte die Musik nach Umzugsende etwas leiser stellen.

Eigentlich schade, dass der große Aufwand der Wagenbauer nur so kurz zu sehen ist, hieß es beim Lichtbildervortrag rückblickend. Und gebaut wird immer neu und nicht etwa der alte Wagen umgestrichen. Die Naußlitzer mit ihrer XXL-Crew lassen sich schon mal ein bisschen in die Karten schauen, was in gut fünf Wochen durch Wittichenau rollen wird. Länge und Höhe des Wagens werden nicht verändert, er wird aber noch etwas breiter. Da ist Kreativität gefragt, wie mit dem Kran, Seilwinde und dem Dixi-Klo. „Zweimal geht es schief und beim dritten Mal klappt es“, hieß es.

Respekt und Anerkennung gab es auch von einem gestandenen Kappenbruder. Gerhard Kockert, Vorgänger von Uwe Brückner, hatte den Vorsitz der Umzugskommission über 20 Jahre inne. Nicht nur dafür bekam er donnernden Beifall und ein kräftiges „Helau!“. „Falls das Bier nicht reichen sollte, werde ich mir erlauben, ein Fässchen dazuzugeben“, sagte der langjährige Geschäftsführer der MKH-Agrar-Produkte GmbH. Dass der Umzug zur diesjährigen 312. Saison ihm zu Ehren an der Krabat-Milchwelt in Kotten vorbeiführt, wurde am Mittwoch auch verkündet, und gleich zurückgenommen – ein Scherz. So soll es sein in der Faschingszeit!

