Bald Parken auf dem Rathausplatz?

Das Dresdner Rathaus mit Trümmerfrau. © Youssef Safwan

Den Eilantrag der CDU hat OB-Vertreter Detlef Sittel (CDU) im Stadtrat nicht zugelassen. Diese forderte, den Rathausplatz – also den Platz neben der Trümmerfrau – in der Vorweihnachtszeit zum Parkplatz zu machen. Denn durch die Weihnachtsmärkte fallen etliche Plätze weg, es kommen aber viele Besucher. Doch das sei Geschäft der Verwaltung. Diese werde das nun „wohlwollend“ prüfen. „Wenn rechtlich nichts dagegen spricht, setzen wir das auch so um“, so Sittel. Der Platz könnte für rund 50 Autos reichen. (SZ/awe)

