Bald nun ist Weihnachtszeit

Für die Tischler und die Frauen der Kreativwerkstatt der GAB in Weißwasser, die hier über eine Arbeitsmaßnahme beschäftigt sind, gibt es viel zu tun. Ellen Patommel zeigt Winterlandschaften und Räucherhäuser, die in der Tischlerei gefertigt wurden. Auch Laternen und Vogelkästen sind im Angebot. In der Kreativwerkstatt-Nähstube fertigen die Frauen Spielsachen und kreieren Dekorationen zur Weihnachtszeit. Sehr gefragt sind bei den Kindern die kleinen Wichtel und in diesem Jahr kommen die hübschen Schneemänner dazu. Wer jetzt schon langsam an Nikolaus und Weihnachten denkt: Bei der GAB in der Heinrich Hertz Straße in Weißwasser kann man alles käuflich erwerben. Foto: Joachim Rehle

zur Startseite