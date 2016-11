Bald nichts mehr los an der Georgewitzer Straße? Der Kreis plant, die Ämter in Görlitz zu bündeln. Das hätte Auswirkungen auf Löbau. Die Meinungen dazu sind gespalten.

Die Außenstelle des Sächsischen Landesamtes für Umwelt ist derzeit noch an der Georgewitzer Straße in Löbau beheimatet. Im nächsten Jahr könnte sich das ändern. Der Landkreis Görlitz plant nämlich, weitere Ämter aus Löbau abzuziehen. Foto: RafaelSampedro

Noch ist die Außenstelle des Umweltamtes des Landkreises Görlitz in Löbau beheimatet. Seit 2012 hat das Amt seinen Sitz an der Georgewitzer Straße. Das könnte sich schon bald ändern. Denn Vertreter des Kreises sprechen derzeit mit Vertretern des Görlitzer Rathauses über die Erweiterung des Landratsamtes durch zusätzliche Gebäude. Ziel soll mittelfristig sein, Ämter an einem Standort zu bündeln, um dadurch effizienter arbeiten zu können – und zwar in Görlitz. Ämter, welche dann in der Neißestadt untergebracht werden, fallen an anderen Standorten weg. Betroffen sind die Städte Zittau und Niesky. Die größten Auswirkungen werde aber Löbau zu spüren bekommen, so Landrat Bernd Lange (CDU). In der Stadt am Berge sitzen aktuell noch Außenstellen zahlreicher Ämter, zum Beispiel das Gesundheitsamt oder das Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung. Anfang des Jahr hatte sich mit dem Sachgebiet für ländliche Entwicklung dagegen eine Behörde aus Löbau verabschiedet.

Die Löbauer Bürgerliste beobachtet den Ämterwegfall bereits seit einer Weile mit Argusaugen. 2011 hat Löbaus größte Stadtratsfraktion Unterschriften gesammelt, um den Abzug von Finanzamt und Amtsgericht zu verhindern – allerdings ohne Erfolg. Auch die jüngste Entwicklung sorgt nicht gerade für Jubelstürme bei Fraktionschef Ingo Seiler. „Durch diese Leuchtturmpolitik wird der ländliche Raum immer mehr abgehangen“, sagt er. Würden in Löbau weitere Ämter wegfallen, fände Seiler es traurig. Vor allem vor dem Hintergrund, dass vor rund einem Jahr noch ganz andere Äußerungen von Landkreisseite zu hören gewesen seien. Damals sagte Kreiskämmerer Thomas Gampe, dass Löbau als Außenstelle nicht infrage gestellt werde. „Ziehen Ämter nun weg, zeugt es davon, dass Versprechungen nicht eingehalten werden“, sagt Seiler, freut sich aber gleichzeitig für die Stadt Görlitz. Für diese sei die Ämterbündelung ein Imagegewinn.

Kritisch äußert sich auch Hans Golombek, Vorsitzender der Löbauer CDU-Stadtratsfraktion. „Warum etwas mit großem Aufwand neu erfinden, wenn es doch schon vorhanden ist“, fragt er sich. Golombek findet es nicht gut, immer alles auf einen Ort konzentrieren zu müssen. „Es wird gejammert, dass bei uns die Infrastruktur nicht stimmt und zugleich schwächt man sie weiter“, sagt er. Diese Entwicklung sehe er nicht gerade positiv. Seiner Meinung nach könnte Löbau seine Ämter ruhig behalten. „Die Georgewitzer Straße ist ein perfekter Verwaltungsstandort“, so Hans Golombek. Linken-Chef Heinz Pingel ist dagegen kein großer Fan des Areals im Löbauer Norden. Auch, weil dort insgesamt nicht so viel los sei. Dass der Landkreis seine Ämter aus der Stadt abziehen und nach Görlitz verlagern will, überzeugt Pingel dennoch nicht. „Alles in ein Gebäude zu stopfen ist längst nicht mehr zeitgemäß“, sagt er. Der Stand der Technik mache es möglich, schnell und in Echtzeit aus verschiedenen Städten miteinander zu kommunizieren.

Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) denkt derweil gar nicht so schlecht darüber, wenn Umwelt- und Vermessungsamt verschwinden würden. „Der Bürger braucht die Ämter nicht. Jobcenter und Jugendamt bleiben ja da“, sagt er. Was danach mit den leer stehenden Häusern passieren könnte, weiß Buchholz nicht. „Sie gehören dem Landkreis. Das Gelände ist offizielles Rückbaugebiet. Am besten sie lassen die Häuser wegreißen“, so der OB. Was der Landkreis dazu sagt, bleibt vorerst offen. Für eine Stellungnahme zum Sachverhalt ist am Mittwoch niemand zu erreichen gewesen.

Vielleicht wegen der Planungen zur Ämterbündelung. In den kommenden Jahren ist das die größte Investition des Kreises. Etwa 25 Millionen Euro sind dafür eingeplant. Wobei der Landkreis sich mit rund sechs Millionen Euro daran beteiligt. Das übrige Geld soll aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ fließen. Ab 2018 könnten die Bauarbeiten in Görlitz starten.

zur Startseite