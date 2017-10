Bald Messen und Ausstellungen im Heinz-Steyer-Stadion? Das Gelände funktioniert allein als Sportstätte nicht mehr. Die Stadt sucht derzeit nach anderen Nutzungsideen.

Das Heinz-Steyer-Stadion in Dresden. © Christian Juppe

Das Heinz-Steyer-Stadion hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend zu einem Sorgenkind des Dresdner Sports entwickelt. Lange verfiel die historische Baustruktur, dann wurde schrittweise mit der Sanierung begonnen. Doch die zu erwartenden Kosten sind von ursprünglich zwölf Millionen Euro auf mittlerweile 25 Millionen Euro explodiert. Dazu sagt Sportbürgermeister Peter Lames (SPD): „Selbst nach einer aufwendigen und sehr kostenintensiven Sanierung würde das Stadion Anforderungen und Funktionen eines modernen Stadions nur unzureichend erfüllen. Man hätte im Ergebnis ein kostspielig saniertes Stadion mit unzureichender beziehungsweise sehr eingeschränkter Funktionalität.“ Deshalb erstellt die Verwaltung gemeinsam mit der Stadtentwicklungsgesellschaft Stesad derzeit eine Machbarkeitsstudie. Darin wird geprüft, inwieweit andere Veranstaltungen im Steyer-Stadion stattfinden können. So wird beispielsweise über Ausstellungen, Messen und andere kulturelle Ereignisse nachgedacht. Die neue benachbarte Ballsportarena sieht Lames nicht zwingend als Konkurrenz an. „Da es sich bei der Ballsportarena um eine überdachte Halle handelt und bei dem Heinz-Steyer-Stadion um eine reine Open-Air Anlage, bestehen keine Überschneidungen“, sagt er.

Es gehe vielmehr darum, Chancen und Synergien zu erschließen. Andere Beteiligte würden zudem einbezogen, damit sich die Nutzungen ergänzen. Mit potenziellen Nutzern befindet sich die Stadt im Rahmen der Studie auch im Gespräch, um die späteren Anforderungen zu erfragen. Grundsätzlich soll das Stadion auch künftig in erster Linie als Sportstätte genutzt werden. Aber: „Durch die exponierte Lage im Herzen der Stadt und die Größe und Gestaltung des Bauwerks ergibt sich schlicht die Möglichkeit, das Stadion für weitere Nutzungen vorzusehen. Ob sich hieraus finanzielle Vorteile ergeben, ist ebenfalls Bestandteil der Studie“, sagt Lames.

Diese soll bis zum Jahresende erstellt werden. 2018 wird es dann wohl auch neue Aussagen zur weiteren Sanierung des Heinz-Steyer-Stadions geben. Als Grundlage dafür dient wiederum ein Sanierungs- und Entwicklungskonzept für alle Dresdner Sportstätten, das in den nächsten Monaten von der Verwaltung erarbeitet wird.

