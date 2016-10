Bald mehr Sicht auf die Burg Stolpen Die Buchen am Burgberg sind alt und brauchen Pflege. Experten schlagen aber stattdessen ein rigoroses Vorgehen vor.

Die Mauern der Burg verschwinden auf der rechten Seite hinter den Bäumen im Stadtwald, einem Naturdenkmal. Archivfoto: D. Förster © daniel förster

Der Forstamtsbezirk Neustadt kümmert sich um die Pflege des kommunalen Stadtwaldes in Stolpen. Dazu gehört auch der Burgberg, und zwar der Teil, der sich in städtischem Eigentum befindet. Dem könnte es jetzt an den Kragen gehen. Der 80-jährige Buchenbestand ist dringend pflegebedürftig. Noch vor 1990 wurde der Burgberg als Flächennaturdenkmal eingestuft. Doch mittlerweile verschlechtert sich der Zustand der Buchen, weil sie ganz einfach alt und morsch werden. Das wurde bei den Begehungen festgestellt. Zu DDR-Zeiten wurde der Wald aufgeforstet. Die Fläche hat sich zu einem schönen Laubwald entwickelt mit einem etwa 100- oder 110-jährigen Lärchen- und Fichtenbestand. In dem für zehn Jahre festgeschriebenen Pflegeplan der Forsteinrichtung ist nun festgelegt, wie der Wald gepflegt werden soll. Der Plan sieht eine Verjüngung des Bestandes vor. Der Nachteil ist, dass mit Ende des Pflegeplanes die jetzt noch nicht verjüngten Bäume ein stattliches Alter erreicht haben. Sie werden für die Besucher des Waldes gefährlich, weil die Bäume Äste abwerfen. Noch dazu könnten sie faulen und umstürzen. Nicht zuletzt wird der Wald zu einem wirtschaftlichen Problem. Denn die Pflege der alten Bäume über Jahre würde die Stadt eine Stange Geld kosten, letztlich aber keinen Gewinn abwerfen. Deshalb empfiehlt Holger Fleischer vom Forstbezirk Neustadt, die betroffene Fläche komplett abzuräumen und zu retten, was noch zu retten ist. Das Lärchenholz, so der Experte, könnte sogar noch versteigert werden. Sicherlich könne man über den Sinn solch radikaler Maßnahmen streiten, sagt er. Und sicherlich könne man die Bäume weiter pflegen und auch verjüngen. „Doch wenn wir immer wieder alte Bäume herausnehmen, zerstören wir immer wieder die Verjüngung“, sagt er. Deshalb denkt er, dass die komplette Rodung zwar rigoros, aber am wirtschaftlichsten wäre. Nicht zuletzt könnte damit auch ein langgehegter Wunsch der Stolpener in Erfüllung gehen. Nämlich der, dass ihre Burg weithin sichtbar wird und nicht von hohen Bäumen verdeckt. Deshalb gab es vermutlich auch keinen Widerspruch im Stadtrat, als Experte Fleischer die geplanten Maßnahmen am Burgberg vorstellte. Demnach werden im Stadtwald insgesamt 21 Bäume gefällt. „Irgendwann hat jeder Baum seine Zeit erreicht, sodass er mal weg muss“, sagt Bürgermeister Uwe Steglich (FDP).

