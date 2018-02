Bald mehr Platz im Wilsdruffer Rathaus Für die Erweiterung wurde ein erster Bauauftrag vergeben. Einzug in den Anbau ist im Frühjahr 2019.

Die Stadtverwaltung in Wilsdruff bekommt einen Anbau. © Andreas Weihs

Wilsdruff. Die Stadt Wilsdruff wächst und die Verwaltung wächst mit. So sehr, dass das Bürogebäude an der Nossener Straße mittlerweile viel zu klein geworden ist. Man wisse nicht mal mehr, wo man noch einen Praktikanten unterbringen solle, klagte Bürgermeister Ralf Rother (CDU) schon vor Monaten. Nun ist Abhilfe in Sicht. In wenigen Wochen startet ein lange geplantes Bauvorhaben: Wilsdruffs Stadtverwaltung bekommt einen Anbau. Der Auftrag für die Beton- und Stahlbetonarbeiten für die Errichtung des Rohbaus geht an die Firma Döhnert Hoch-, Tief- und Ingenieurbau aus Kurort Hartha. Sie hatte das beste Angebot vorgelegt.

Geplant ist, unmittelbar neben dem Rathaus einen Anbau zu errichten. Er soll ein Erdgeschoss und zwei darüberliegende Etagen hoch werden. In der ersten Etage werden ein großer Sitzungssaal und Sanitäranlagen untergebracht, im Stockwerk darüber Büros. Ins Erdgeschoss sollen Bürgerbüro und Wartebereiche einziehen. Der Neubau soll allerdings keine Kopie des Altbaus werden. Denn der Denkmalschutz hat eine deutliche optische Unterscheidung gefordert. Der Anbau soll daher eine moderne aber schlichte Fassadengestaltung erhalten und ein Flachdach bekommen. Die Grundfläche beträgt 136 Quadratmeter.

Zwischen dem Altbau und dem Neubau wird ein verglastes Treppenhaus gesetzt, das beide Teile miteinander verbindet. Hier soll zudem ein Fahrstuhl eingebaut werden – somit wäre auch das historische Gebäude der Stadtverwaltung erstmals komplett barrierefrei zugänglich. Die Stadtverwaltung rechnet mit einer Bauzeit von einem Jahr. Die Kosten liegen samt Ausstattung bei eine Million Euro.

Einige bauvorbereitende Arbeiten wurden bereits erledigt. Für die während der Bauzeit nicht nutzbaren Pkw-Stellplätze wurden auf dem benachbarten Areal des Ärztehauses zusätzlich zwölf Stellplätze für die Verwaltung eingerichtet. Ein weiterer Parkplatz mit 16 Plätzen wird an der Einmündung der Gerichtsstraße vor dem Haus Nossener Straße Nr. 22 entstehen. Zusätzlich kommt dort eine Ladestation für die E-Mobilität. Diese wird der Energieversorger Enso errichten.

