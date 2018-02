Bald Licht im Schacht? Finanziell ist der Grundstock gelegt, um den Brunnen in der Dohnaischen Straße freizulegen. Doch das Projekt bleibt fraglich.

Ein farbiger Sandsteinring markier derzeit den Fundort des historischen Brunnens auf der Dohnaischen Straße, daneben steht eine Erklärtafel. Eine Initiative hat nun Geld gesammelt, um den Wasserspeicher wieder freizulegen. © Thomas Möckel

Pirna. Ronny Kürschner hatte sich mit einer Reihe von Zahlen präpariert, als er in der Stadtratssitzung am Dienstagabend ans Mikrofon schritt. 552 Tage sei es nun her, schilderte der Chef des Vereins Pirna in Aktion (PIA), als im Juli 2016 bei Bauarbeiten auf der Dohnaischen Straße ein historischer Brunnen freigelegt wurde, äußerlich intakt und weitgehend unversehrt. Archäologen hätten die Herkunft des Wasserspeichers auf das 13. Jahrhundert datiert, mithin sei der Brunnen etwa 700 Jahre alt. Völlig unverständlich aus Sicht vieler Pirnaer habe die Stadt den Schacht nur sechs Stunden nach der Entdeckung wieder verfüllen lassen. Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) witzelte damals wenig später, daran könne man sehen, dass die Verwaltung manchmal schneller arbeite, als man denkt.

Kürschner hingegen war angesichts der Eil-Verfüllung weitaus weniger zum Scherzen aufgelegt. Er haderte sehr mit dem Umstand, dass der Brunnen nicht in ursprünglicher Form erhalten blieb. Zwar beschloss der Stadtrat im November 2016, den Wasserspeicher erlebbar zu machen. Wie das aussieht, kann man seit einigen Wochen betrachten. Ein farbiger Sandsteinring markiert die Lage des Brunnens vor dem Geschäft „Bijou Brigitte“, auf einer Tafel daneben sind einige Fakten zu dem Fund notiert. Auf diese Weise sei der Brunnen aber keinesfalls erlebbar, ätzte Kürschner, sondern allenfalls erlesbar. Ihm ging die Aktion nicht weit genug, er wünschte sich stattdessen eine Attraktion, die zusätzlich Besucher in die Altstadt lockt.

Mit einigen Mitstreitern startete der PIA-Vereinschef Ende 2017 eine Spendenaktion auf der Geldsammel-Plattform „99 Funken“ im Internet, in erster Linie darauf ausgelegt, soziale Projekte zu finanzieren. Kürschner hoffte, auf diese Weise ausreichend Geld zusammenzubekommen, um den Brunnen freizulegen, ihn mit einer speziellen Glas-Stahl-Platte abzudecken und ihn innen zu beleuchten. 10 000 Euro war der Mindestbetrag, den es zu erreichen galt, um ihn an die Initiatoren auszuzahlen. Diese Hürde hat die Truppe nun gemeistert: Die Spenden summieren sich bislang auf 10 675 Euro. Angesichts dieses finanziellen Rückhalts fordert Kürschner nun Stadtrat und Rathaus auf, Taten folgen zu lassen. Doch so einfach ist es nicht.

Das gesamte Projekt bleibt weiterhin fraglich. Noch weiß keiner, ob das Geld ausreicht, um das Vorhaben zu finanzieren. Falls nicht, ist auch unklar, wer den Betrag aufstocken soll. Und Pirna spürt bislang keinen Handlungsdruck, etwas an dem Brunnen zu ändern. Das Rathaus, so bekräftigte Hanke kürzlich, sehe sich nach wie vor an den Stadtratsbeschluss gebunden, der da lautet: farbiger Steinring nebst Erklärtafel. Über diese Rechtslage, so der Stadtobere, könne man sich nicht hinwegsetzen.

Inzwischen aber gibt es einen Anschub, diesen Zustand zu ändern. Der fraktionslose Abgeordnete Tim Lochner stellte am Dienstag einen Antrag, den er selbst sowie die Abgeordneten Ulrich Kimmel (SPD), Walter Matzke, Wolfgang Heinrich, Peter Tränkner (alle Pirnaer Bürgerinitiative), Peter Baldauf, Hans-Peter Schwerg (beide CDU) sowie Katrin Lässig, Thomas Gischke, Ulf Weise, Bernd Kühnel und Thomas Mache (alle „Wir für Pirna – Freie Wähler“) formuliert hatten. Darin bitten die Abgeordneten den Stadtrat, in der März- oder spätestens in der Mai-Sitzung zu beschließen, dass die Stadtverwaltung bis zum 26. Juni eine Beschlussvorlage im Rat präsentieren soll. In dieser Vorlage soll das Rathaus detailliert aufschlüsseln, was es schätzungsweise kosten würde, den Brunnen freizulegen, ihn so abzudecken, dass das Innere zu sehen ist, und den Wasserspeicher möglicherweise innen zu beleuchten. Zudem soll mittels des Beschlusses generell darüber abgestimmt werden, ob die Räte den Brunnen überhaupt freilegen lassen wollen.

Lochner begründete den Antrag damit, dass es nun die Machbarkeit des Projekts zu prüfen gelte, wenn denn der finanzielle Grundstein schon gelegt sei. Der Brunnen-Initiative lägen auch schon Kostenangebote lokaler Handwerksbetriebe für eine begeh- und befahrbare Abdeckung vor. Größtes Problem aber ist: Keiner weiß, ob und zu welchem Preis sich die Füllmasse entfernen lässt. Auch diese Kosten soll das Rathaus nun ermitteln. Die Stadt hatte stets betont, die in den Brunnen gepumpte zähflüssige Pampe sei reversibel, lasse sich also jederzeit wieder beseitigen, sofern es notwendig sei. „Diese Notwendigkeit stand von Anfang an außer Frage“, sagt Kürschner, „nun kann die Stadt zeigen, dass es auch tatsächlich möglich ist.“

