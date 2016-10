Bald LED-Licht für die Bundesstraße Auf einer Länge von 600 Metern wird in Neukirch die Straßenbeleuchtung erneuert.

In Neukirch soll die Straßenbeleuchtung erneuert werden. © Sven Ellger

Am Ortseingang aus Richtung Putzkau lässt die Gemeinde Neukirch die Straßenbeleuchtung an der B 98 erneuern. Auf einer Länge von 600 Metern werden 18 moderne Straßenleuchten aufgestellt. Ausgestattet werden sie mit LED-Technik. Noch in diesem Jahr soll das Vorhaben realisiert werden, sagte Bürgermeister Jens Zeiler (CDU) auf Anfrage.

Der Gemeinderat vergab den Auftrag an die Enso Netz GmbH. Von den Baukosten in Höhe von 15 000 Euro werden 10 000 Euro gefördert. 5 000 Euro nimmt die Gemeinde aus ihrem Haushalt. Sie wird nach Abschluss der Arbeiten sofort Eigentümer der Beleuchtung. Auch Bischofswerda ließ im vergangenen Jahr in Kooperation mit der Enso auf der Kamenzer und der August-König-Straße moderne LED-Technik installierten, entscheid sich aber für ein anderes Geschäftsmodell. Die Enso finanziert und betreibt die Beleuchtung. Die Stadt zahlt dafür eine Art Miete. Der Vertrag läuft über 15 Jahre, danach werden die Leuchten Eigentum der Stadt. (szo)

