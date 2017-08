Bald kostenloses Internet auf dem Markt? Insgesamt werden derzeit sechs Orte geprüft. Noch in diesem Jahr könnte es losgehen.

Die im Sommer 2016 angekündigte Einrichtung von kostenlos zu nutzenden öffentlichen Internetzugangspunkten in Zittau nimmt offenbar Formen an. „Wir untersuchen aktuell für sechs Standorte die technischen Voraussetzungen und holen uns Angebote ein“, teilte Wirtschaftsförderin Gloria Heymann auf SZ-Anfrage mit. „Das sind: der Markt, die Städtischen Museen, das Empfangsgebäude des Großen Zittauer Fastentuches, der Tierpark, das Weinaustadion und der Kleinbahnhof.“ Die Einrichtung soll sukzessive noch diesen Herbst beziehungsweise im nächsten Frühjahr und Sommer erfolgen. „Entscheidend sind die Kosten und die technischen Aufwendungen“, so Frau Heymann.

Über die sogenannten WLAN-Hotspots können sich Touristen und Einheimische mit dem Internet verbinden, surfen oder auch schöne Bilder von der Stadt in die sozialen Netzwerke stellen. Auch in den anderen Mitgliedsgemeinden der Touristischen Gebietsgemeinschaft „Naturpark Zittauer Gebirge“ werden derzeit Standorte gesucht. Städte und Gemeinden wie Seifhennersdorf und Bautzen haben das Angebot bereits eingeführt. (SZ/tm)

