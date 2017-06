Bald Informationspunkte für Touristen

Symbolbild: In Weißwasser werden neue touristische Info-Punkte errichtet. Dabei bleibt es nicht bei beschrifteten Tafeln. © André Schulze

Weißwasser. Damit sich Besucher der Stadt Weißwasser besser orientieren können, soll es in Ortseingangsbereichen demnächst touristische Informationspunkte geben. Wie der Bau- und Wirtschaftsausschuss des Stadtrats am Dienstagnachmittag beschloss, geht der Auftrag dafür an die in Weißwasser ansässige Firma Rohrnetz Beil GmbH, die das wirtschaftlichste Angebot abgab. Vier Unternehmen hatten sich an der Ausschreibung beteiligt.

Fünf Standorte wurden für die Infopunkte ausgewählt: an der Heinrich-Heine- und der Bautzener Straße, am Halbendorfer Weg, an der Tiergarten- und der Muskauer Straße. Nach Aussage von Oberbürgermeister Torsten Pötzsch können sich Touristen an diesen Stellen in einer Stadtkarte informieren, erfahren Wissenswertes zum Geopark, zu Radwegen und anderen Themen. Die Flächen werden jeweils gepflastert sowie Tisch, Bank, Fahrradbügel und Papierkorb aufgestellt. Außerdem kann man überall in unmittelbarer Nähe parken. Alles in allem kostet das Vorhaben 51 000 Euro. Möglich wurde die Finanzierung durch eine Förderung aus dem Interreg-Programm, weil die polnische Partnerstadt Zary Ähnliches vorhat. (ck)

