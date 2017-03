Bald in der Dorfheimat Seit mehr als zwei Jahren ist der Prausitzer Gasthof geschlossen. Jetzt wird er wieder öffnen. Aber nicht als Gaststätte.

Wollen sich vergrößern: Peggy und Freddy Krauße aus Riesa ziehen mit ihrer Filiale in den früheren Gasthof „Dorfheimat“ in Prausitz. Nicht nur Kaffee, Kuchen, Brot und Brötchen wird es dort geben. Die Riesaer Bäckerei hatte bis vor Kurzem auch eine Filiale in Wölkisch in der Gemeinde Diera-Zehren. © Sebastian Schultz

Um 23 Uhr ist für Freddy Krauße die Nacht vorbei. Dann beginnt für den Bäckermeister der Arbeitstag. Elf Stunden in der Backstube hat er vor sich. Am Mittag legt er sich nochmals auf Ohr. „Zusammengenommen komme ich schon auf sechs Stunden Schlaf am Tag, das reicht doch“, sagt der 39-Jährige. Möglich, dass es in den nächsten Wochen ein bisschen weniger Schlaf wird. Denn der Riesaer, der seit 14 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Peggy eine Bäckerei in Riesa betreibt, will mit seiner Filiale in Prausitz umziehen. Dort hat er von Anfang an eine kleine Verkaufseinrichtung gleich neben der Gemeindeverwaltung. Die ist sehr klein, rund 15 Quadratmeter, es ist eine ehemalige Garage.

Doch das soll sich bald ändern. Die Filiale zieht um, und zwar in den ehemaligen Gasthof „Dorfheimat“. Der steht seit zweieinhalb Jahren leer, seitdem der letzte Pächter nach über 15 Jahren aufgegeben hatte. Das Gebäude gehört der Gemeinde, doch der gelang es bisher nicht, einen neuen Betreiber für die Gaststätte zu finden. Und ein solcher ist auch weit und breit nicht in Sicht. Da wundert es nicht, dass Bürgermeister Conrad Seifert (CDU) den Deal mit den Kraußes eingefädelt hat.

So haben beide Seiten etwas davon: Die Gemeinde kann das Gebäude – zumindest teilweise – wieder vermieten. Die Bäckerei vergrößert sich und erhofft sich durch die bessere Lage und mehr Parkmöglichkeiten für die Kunden höhere Umsätze. „Ich sage es ganz offen: Ohne die neue Filiale hätten wir in Prausitz dichtgemacht“, sagt der Bäckermeister. Prausitz hätte damit das Schicksal der Filiale von Wölkisch (Gemeinde Diera-Zehren) geteilt. Die wurde Ende vergangenen Jahres geschlossen. Obwohl die Verkaufsstelle direkt an der B 6 liegt, kam zu wenig Kundschaft. „Hinzu kam, dass wir die Einrichtung erneuern, viel Geld hätten investieren müssen. Das lohnte sich nicht“, sagt Peggy Krauße.

Eine andere Filiale in Riesa mussten die Kraußes schon vor längerer Zeit schließen. Derzeit sind sie in dem neuen Stabilo-Fachmarkt in Riesa sowie am Ebertplatz in Gröba vertreten. In diesen beiden Filialen wird nicht nur verkauft, sondern auch gebacken, das heißt, es werden in der eigenen Bäckerei gefertigte Teiglinge gebacken. „Das macht zwar einen Haufen Arbeit, aber die Kunden wollen das“, sagt Freddy Krauße. Für Prausitz ist das nicht vorgesehen. „So ein Backautomat kostet Minimum 8 000 Euro. Wir müssen erst sehen, wie der Verkauf in Prausitz läuft“, sagt der Bäckereimeister.

In der neuen Prausitzer Filiale, die etwa 60 Quadratmeter und damit viermal so groß wie die alte ist, wird es auch Tische und Stühle geben, um dort Kaffee zu trinken, Kuchen zu essen oder einen kleinen Imbiss einzunehmen, Bockwurst, Snacks, Suppen. „Wir hoffen, dass das von vielen Rentnern, aber auch Bauarbeitern genutzt wird“, sagt der Bäcker. Der Zugang ist barrierefrei. Erweitert werden auch die Öffnungszeiten. Dann ist von Montag bis Sonnabend geöffnet, außer sonnabends auch nachmittags. Das war bisher nicht so.

Auch bei Veranstaltungen im Saal des Gasthofes wollen die Kraußes künftig die Versorgung übernehmen. Und noch eine Neuerung wird es geben. Außer der Bäckerei-Verkaufsstelle wird in dem Gasthof eine Postagentur eingerichtet, die ebenfalls von den Kraußes betrieben wird. Die befindet sich derzeit in Althirschstein, diese wird dann allerdings geschlossen. „Das bringt am neuen Standort vor allem den Postkunden wesentlich verbesserte Öffnungszeiten an sechs Tagen in der Woche.

Durch die Wiederbelebung des Gasthofes mit Bäcker und Postagentur sehe ich die Chance, die Grundversorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs in unserer Gemeinde zu verbessern. Ich möchte alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufrufen, dieses Angebot auch anzunehmen, denn bei entsprechender Auslastung der Bäckereifiliale ist deren Erhalt auch gesichert“, sagt Bürgermeister Conrad Seifert. Als kleiner Wermutstropfen blieben zwar die dann leergezogenen Räumlichkeiten in Althirschstein und neben der Gemeindeverwaltung. „Ich bin jedoch zuversichtlich, dass sich auch dafür noch Lösungen finden werden“, so Seifert.

Die Bäckerei hat für die Räume einen Mietvertrag für zunächst ein Jahr abgeschlossen. Es gibt eine Verlängerungsoption. „Wir müssen abwarten, wie sich das Geschäft entwickelt, dann sehen wir weiter“, sagt Freddy Krauße. Insgesamt ist er mit seinem Betrieb zufrieden, will aber vorerst nicht weiter wachsen, obwohl es in der Backstube noch Kapazitäten gäbe. Aber eben nur maschinelle, keine personellen. „Ich bin der einzige Bäcker. Wenn ich mal krank bin, müssen wir zumachen“, sagt er, der in der Bäckerei Arnold in Lommatzsch lernte und die Tochter des Hauses heiratete. Zu schaffen macht der Bäckerei, die außer dem Chef zehn Angestellte hat, der Mindestlohn. „Als der eingeführt wurde, mussten wir die Preise deutlich erhöhen, sonst hätten wir nicht überleben können“, sagt der 39-Jährige.

Am 27. März soll die Filiale in Prausitz öffnen. Die Kraußes hoffen auf viel Kundschaft, haben sich etwas einfallen lassen: Jeder, der am Eröffnungstag für fünf Euro oder mehr einkauft, bekommt ein Präsent.

