Bald Halbzeit beim Umbau des Ex-Finanzamtes Im Mai sind die ersten Wohnungen für Senioren fertig. Im Erdgeschoss ist etwas ganz Besonderes geplant.

So soll das Ex-Finanzamt nach dem Umbau aussehen. Neu sind vor allem die Terrassen auf den Dächern. © Visualisierung: MDU-Gruppe

In wenigen Wochen sollen die ersten Mieter in die neue Seniorenwohnanlage an der Coschützer Straße 8-10 einziehen. Das teilt die Meißner MDU-Gruppe mit, die rund neun Millionen Euro in den Umbau des Ex-Finanzamtes investiert. „Das Bauprojekt befindet sich im Zeitplan. Derzeit erfolgen die letzten Arbeiten am ersten Bauabschnitt“, teilt ein Sprecher mit. Er geht davon aus, dass dieser hintere Gebäudeteil noch im Mai fertig wird. Anschließend gehen die Bauarbeiten im vorderen Teil des Komplexes weiter. Entstehen wird ein Mix aus Wohnungen und Pflegeeinrichtungen. Ein ehemaliger Konsum-Supermarkt im Erdgeschoss, der nach der Eröffnung des Hauses Ende 1994 nicht einmal ein Jahr überlebte, wird zur Tagespflege umfunktioniert.

Ein Stockwerk darüber entsteht eine Intensivpflege für 24 Patienten – die von der Tagespflege von Advita betrieben wird. In den beiden Etagen darüber sind jeweils zwei Demenz-WGs für zwölf Menschen geplant. Eines der aufwendigsten Vorhaben im ersten Bauabschnitt ist der Umbau des Dachgeschosses. Ein riesiger, lichtdurchfluteter Raum wird so aufgeteilt, dass insgesamt acht Wohnungen entstehen. Es werden nicht die einzigen Wohnungen in dem Komplex bleiben. Im vorderen Teil des Hauses sind 41 weitere geplant. Sie werden im Laufe dieses Jahres fertig.

Die Seniorenwohnungen haben eine Größe zwischen 30 und 70 Quadratmetern und sind als Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen geschnitten. Die MDU vermietet die Wohnungen. Die Angebote aus der Tages- und Intensivpflege können je nach Bedarf wahlweise dazugebucht werden.

Noch unklar war bislang, wie die ehemaligen Ladenflächen an der Coschützer Straße genutzt werden sollen. Das Finanzamt war zum Jahresende ausgezogen. Die Büros der Barmer und der Huk Coburg bleiben im Haus. „Im Erdgeschoss werden aufgrund von zahlreichen Anfragen zusätzlich fünf barrierefreie und für Rollstuhlfahrer geeignete Wohnungen gebaut“, teilt nun der MDU-Sprecher mit. Zudem werde es einen Wellnessbereich für alle Hausbewohner geben. „Darin werden sich unter anderem eine Salzgrotte, eine Infrarotkabine sowie verschiedene Fitnessgeräte befinden.“

zur Startseite