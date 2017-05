Bald halbe Million Besucher im Biertheater Am Montag startet der Vorverkauf für die neue Saison. Dann wird auch ein GZSZ-Star auf der Bühne stehen.

Noch bis Ende Juni läuft die aktuelle Biertheater-Saison. Montag startet allerdings bereits der Vorverkauf für die nächste Spielzeit. Und in der erwarten Biertheater-Chef Jens Richter, Hauptdarsteller und Autor Holger Blum, künstlerischer Leiter Peter Siebecke und Schauspieler Thomas Rauch (v.l.) einen ganz besonderen Gast! © Thorsten Eckert

Das lässt aufhorchen: Mit Schauspielerin Suzanne Kockat wird demnächst sogar ein Star aus der Dauerbrenner-Fernseh-Serie „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ auf der Biertheaterbühne in Radeberg stehen. Ab Februar 2018 nämlich, dann wird hier das neue Stück „Gute Ex – schlechte Ex“ Premiere feiern, das Biertheater-Hauptakteur und Autor Holger „Blumi“ Blum derzeit schreibt.

Nur einer von vielen spannenden Ausblicken, die Biertheater-Chef Jens Richter gestern Vormittag beim Pressefrühstück verriet. Denn auch, wenn die aktuelle Saison noch bis Ende Juni läuft – schon am Montag startet der Vorverkauf für die nächste Spielzeit. „Früher als sonst, aber die Nachfragen waren einfach so intensiv“, freut er sich über das riesige Interesse am Biertheater. Was sich im Übrigen auch wieder in der aktuellen Spielzeit zeigt: Wenn am 24. Juni der letzte Vorhang für die Saison 2016/17 im schmucken Saal fallen wird, hatten immerhin rund 45 000 Besucher ihren Spaß.

Enorme Auslastung

„Damit liegen wir erneut bei einer Auslastung von enormen 98 Prozent“, sagt Jens Richter begeistert. Deshalb wird sich das Biertheater in der nächsten Saison „trauen“ mit dann insgesamt 168 Vorstellungen so viele Veranstaltungen auf den Spielplan zu setzen, wie in der nun schon 15-jährigen Biertheater-Geschichte noch nie. Drei Premieren sind geplant, insgesamt werden dann fünf Eigenproduktionen laufen. Das neue Hauptstück „Malzau braut sich“ aus der Feder von Biertheater-Akteur Thomas Rauch wird dabei sogar einen spannenden Blick in die sächsische Geschichte bieten. Denn jüngst machten schon mal die Fotos für die neuen Plakate die Runde; auf denen ist Holger Blum in Manier des Goldenen Reiters in Dresden zu sehen. Man darf also durchaus gespannt sein …

Die Auszeit von Biertheater-Urgestein und langjährigem Haupt-Autor Peter Flache ist zumindest „ein bisschen vorbei“. Im neuen Malzau-Stück wird er zwar erneut nicht mit auf der Bühne stehen, „aber wir haben uns in einem Café in der Dresdner Neustadt getroffen und lange über das Stück gesprochen und er hat auch viele Ideen eingebracht“, verrät Thomas Rauch. Zudem wird Peter Flache auch wieder mit seinem Stück „Laubenpieper“ gemeinsam mit Radio-Ulknudel Thomas Böttcher im Biertheater zu erleben sein; sowie mit drei Solo-Stücken. „Er ist also wieder präsent“, freut sich der künstlerische Leiter des Theaters, Peter Siebecke. Und hat durchaus Verständnis: „Wenn man so viele Jahre auf der Bühne steht und so viele Stücke geschrieben hat, kann es schon passieren, dass man mal eine solche Auszeit braucht, um wieder neuen Schwung zu holen!“

Nachwuchs herangewachsen

Wobei Peter Siebecke auch zufrieden beobachtet, „dass in den vergangenen Jahren der Nachwuchs an den gestandenen Leuten gewachsen ist und sich nun selbstbewusst einbringt“, sagt er mit Blick auf Thomas Rauch, der ja schon in dieser Spielzeit den Malzau-Schwank verfasst hatte. Wie Peter Siebecke überhaupt ins Schwärmen kommt, wenn er von „diesem verschworenen Team“ spricht. So war ja 14 Tage vor der Malzau-Premiere im vergangenen September Schauspielerin Angie Zschaler ausgefallen; Gaby Köckritz sprang in die Bresche. „Überhaupt mussten wir keine Vorstellung absagen, obwohl Thomas Böttcher und jüngst auch Hans-Jörg Hombsch kurzzeitig ausgefallen waren.“ Andere Kollegen sprangen mit ihren Stücken ein. „Wir können also optimistisch in die nächste Spielzeit gehen“, sagt er.

Und in der wird der nächste Rekord geknackt. Bisher sind seit Beginn im Jahr 2002 exakt 469 189 Besucher ins Biertheater gekommen. „Wir erwarten also den 500 000. Besucher“, verrät Jens Richter.

Vorverkaufsstart für die neue Biertheater-Saison: Montag, 10 Uhr im Ticketservice an der Hauptstraße. Ab 1. Juni dann auch online. www.biertheater.de

