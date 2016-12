Bald gibt’s Whisky aus dem Rosental Eric Brabant (41) denkt jetzt schon ans Alter und baut eine Brennerei auf. Im Januar geht die Destillieranlage in Betrieb.

Eric Brabant aus Marbach an seiner nagelneuen Destillieranlage. Ab Mitte Januar möchte er darin Obstbrände herstellen, ab Sommer dann Whisky brennen. Die Genehmigung dafür hat er schon mehrere Wochen. Doch die Technik ließ auf sich warten. Jetzt sind noch Abnahmen nötig und ein Zollbesuch steht an. Danach gibt es Hochprozentiges made in Marbach. © André Braun

Beim Lichterfest haben die Marbacher im wahrsten Sinne des Wortes einen Vorgeschmack bekommen, was sie kulinarisch erwarten könnte. In drei Jahren zum Fest im Advent dürfen sie wahrscheinlich den ersten im Ort gebrannten Whisky genießen. Eric Brabant kann es kaum erwarten, den Brennvorgang zu starten.

Im Moment leuchten seine Augen erst einmal so, wie wahrscheinlich die seines Kindes bei der Bescherung. Den Grund dafür liefert eine nagelneue Destillieranlage, die Kupferkessel und -armaturen blinken. Etwas später als geplant hat der Hersteller aus dem Schwarzwald die Technik aufstellen können. Mitte Januar wird er nochmals nach Sachsen kommen und mit Eric Brabant die ersten Brände herstellen. Bis dahin ist noch eine technische Geräteabnahme durch die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein nötig. Außerdem gibt es weitere Termine mit dem Zoll, um die Anlage – eine sogenannte Verschlussbrennerei – zu verplomben und die Daten zu messen, die für die Berechnung der Branntweinsteuer nötig sind. Viel Bürokratie also, die Eric Brabant allerdings gelassen sieht.

Ihr Auskommen erwirtschaftet die Familie mit dem eigenen Ladenbaubetrieb. „Mit der Brennerei denke ich jetzt schon mal ans Alter“, sagt der 41-Jährige. „Das ist eine Sache, die mir Spaß macht“, begründet er. Für seine „Altersvorsorge“ hat er in den Aus- und Umbau alter Garagen investiert. Die Brennerei an der Rosentalstraße in Marbach ist so konzipiert, dass sich kleine Gruppen später auch einmal die Herstellung anschauen, sich über das Destillieren informieren können. Über dem Produktionsraum gibt es Platz für eine Küchenzeile und Regale mit Gewürzen und Abfüllbehälter.

Dort steht auch noch der Ansatz der Weihnachtsmischung, die Brabant seit fünf Jahren mit den Marbachern zum Lichterfest gemeinsam genießt. Die sind inzwischen offenbar mehr als auf den Geschmack gekommen. „Einige haben mir in den vergangenen Tagen ihre leeren Flaschen zum Auffüllen gebracht“, erzählt der Marbacher. Leider sind seine Likörvorräte inzwischen aufgebraucht. Fürs nächste Lichterfest hat er seinen Nachbarn einen Glühwein versprochen.

Die ersten Brände in der neuen Anlage werden Obstbrände mit Äpfeln und Birnen aus der Region sein. Das soll jedes Jahr nach der Ernte so bleiben. Ist das Obst aufgebraucht, will Brabant Whisky herstellen. Und weil nicht nur die Brände selbst mit Rau- und Feinbrand ihre Zeit brauchen, sondern auch das Reifen, wird der „Rosevalley Special“ erst im Winter 2020 fertig sein. Bei der Geschmacksbildung kann der Marbacher nicht regional bleiben. Die Brände lagern zunächst in ausgebrannten Fässern, ehe sie in Sherry-, Portwein- oder Süßweinfässern aus Spanien und Portugal ihr jeweils individuelles Aroma entwickeln. Das Ergebnis wird wohl häufig eine Überraschung sein – eine, auf die sich Eric Brabant als Herausforderung freut. „Whisky ist mein Steckenpferd“, erzählt er.

Der 41-Jährige möchte klassischen Single malt herstellen. Eine schottische Malzrösterei beliefert ihn mit Rohstoffen. Auf zwei 500-Liter-Fässer soll die Jahresproduktion beschränkt sein, was ungefähr 2 000 Flaschen entspricht. Brabant will bewusst klein bleiben, lieber Wert aufs Handwerkliche legen. Mit seiner Feinbrand-Manufaktur, die es schon ein Jahr gibt, und seiner Philosophie steht er in Striegistal nicht allein da. Im Ort gibt es noch die Seifen-Manufaktur, in Pappendorf eine Senfmühle mit Kaffeerösterei und einen Straußenhof.

