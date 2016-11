Bald Ende der Froschplage Der Löschwasserteich, der im Sommer deutschlandweit für Schlagzeilen sorgte, wird saniert. Mit 12 000 Euro Mehrausgaben.

Seit Jahren bemühten sich Anwohner Maik Küseling und Monique Dörschel um ein Entschlammen des Löschwasserteiches. Nun endlich passiert etwas. © Anne Hübschmann

Die Kleinthiemiger können für die Sommerzeit dauerhaft aufatmen – zumindest die unmittelbaren Anwohner des Froschteiches an der Alten Dorfstraße. Der Technische Ausschuss des Stadtrates hat jetzt in einer Sondersitzung die Sanierung ihres Löschgewässers beschlossen. Die Bauleistung von immerhin fast 54 000 Euro wurde an die Großenhainer Firma Weberbau vergeben.

Darum beworben hatte sich auch das Bauunternehmen Palm GmbH. Deren Angebot lag allerdings noch fast 10 000 Euro darüber. Dabei muss die Stadt nun schon mehr Geld ausgeben, als das Riesaer Planungsbüro berechnet hatte. Nur rund 42 000 Euro sollte die Sanierung demnach eigentlich kosten. Die Vergabe hätte in der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters erfolgen können. Durch die höhere Bausumme mussten nun aber die Stadträte entscheiden. Die Sondersitzung musste deshalb einberufen werden. Auch, „weil das Bauzeitfenster aufgrund naturschutzrechtlicher Belange sehr eng ist und die Fristen des Vergabeverfahrens beachtet werden müssen“, teilte die Stadt mit. Allerdings war die Entschlammung eh schon für den Herbst angekündigt.

Bis Weihnachten fertig

Nach dem Buß- und Bettag wird es nun losgehen. Zu Weihnachten soll der völlig verschlammte Teich wieder schön sein – und vor allem seine Funktion als Löschteich wieder erfüllen. Derzeit kann die Feuerwehr hier praktisch kein Wasser ziehen, weil alles zugewachsen und versottet ist. Das war ein idealer Lebensraum für die Frösche, die es hier zwar schon immer gab, die sich allerdings exorbitant vermehrt hatten. Nun will die Stadtverwaltung jedoch ein Hochbord um den Teich schaffen lassen, die ein Einwandern von Amphibien weitgehend erschweren. Nach der Sanierung soll ein neuerlicher Froschlärm somit vermieden werden.

Das passierte im Sommer zurück 1 von 5 weiter Anfang Juni machten Anwohner des Feuerlöschteiches Kleinthiemig die unerträgliche Froschplage öffentlich. Danach sorgte die Invasion der Amphibien landesweit für Schlagzeilen. Schaulustige kamen zum Teich, um das Froschquaken zu hören. Auch die Feuerwehr zeigte allerdings in einem Einsatz, dass kein Löschwasser mehr gezogen werden kann. Die Stadt wollte daraufhin die Frösche umsetzen – durch die Feuerwehr. Das wurde abgeblasen, weil eine Entnahme der Tiere doch als nicht effektiv abzusehen war.

Nicht klar, wann Froschentnahme

Der Dorfteich soll nicht nur entschlammt und gereinigt werden. Auch eine Betoninstandsetzung ist geplant, die Errichtung eines Saugwasseranschlusses, der schon erwähnte Bau einer Froschbarriere sowie eine Erneuerung der kompletten Zaunanlage. Die Stadt als Auftraggeber geht davon aus, dass damit auch der starke Schilf- und Wasserpflanzenbewuchs eingedämmt wird. Der hatte die große Wasserfroschpopulation begünstigt.

Allerdings sind die Amphibien geschützte Tiere. Der Protest der Anwohner rief deshalb auch Tierschützer auf den Plan und brachte unschöne Anfeindungen hervor, wie die Kleinthiemiger berichteten. Die Stadtverwaltung stellt nun selbst in ihrer Vorlage noch einmal klar: „Diese hohe Population zieht insbesondere in den Frühjahrs- und Sommermonaten durch ihr Balzverhalten eine massive, unzumutbare Lärmbelästigung für die Anwohner nach sich.“

Zukünftig muss das Betonbecken regelmäßig gereinigt werden, damit der Pflanzenwuchs verhindert wird. Die Zeiten des Biotops sind also dann vorbei. Wann und wie nun aber die Frösche entnommen werden, muss derzeit noch geklärt werden. Jedenfalls sind die Tiere gerade weniger mobil, was die Sache etwas einfacher macht.

zur Startseite