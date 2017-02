Bald Elektro-Autos fürs Rathaus? Die SPD will, dass auch die städtischen Gesellschaften Dienstwagen mit alternativem Antrieb einsetzen.

„In vielen Städten und Gemeinden sind solche Fahrzeuge schon erfolgreich im Einsatz“ – SPD-Stadtratsfraktionschef Thomas Gey. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Bis 2020 sollen eine Million Elektro-Autos auf Deutschlands Straßen fahren – so das Ziel von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die SPD-Fraktion im Stadtrat steht dazu. Auch die Stadt Radebeul soll da ihren Beitrag leisten, fordert die Fraktion.

Ihr Antrag: Beim Beschluss der Haushaltssatzung soll sich der Stadtrat mit dem Thema Einstieg in die Elektromobilität beschäftigen und die Verwaltung beauftragen, die Voraussetzungen für den Einsatz von Elektro-Autos in Stadtverwaltung und städtischen Gesellschaften zu prüfen. Mit dem Schwerpunkt, in welchen Bereichen künftig elektrische Dienstautos rollen können, welche organisatorischen und technischen Bedingungen dafür da sein müssen.

In vielen Städten und Gemeinden sind solche Fahrzeuge schon erfolgreich im Einsatz, schreibt Fraktionschef Thomas Gey. Radebeul sollte da nicht länger zurückstehen und mit gutem Beispiel für die Bevölkerung vorangehen. Die Fraktion verweist darauf, dass die Verringerung der Kohlendioxid-Emmission im Straßenverkehr eine wichtige Rolle im Klimaschutz spielt. Nicht zuletzt habe Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) im November 2016 gemeinsam mit VW eine Elektromobilitätsoffensive für Sachsen ausgerufen. (SZ/IL)

