Bald Blitzer an der Ortsumgehung An der Kreuzung der neuen B 101 in Krögis häufen sich Unfälle. Die Geschwindigkeit soll jetzt überwacht werden.

Ein Mitarbeiter der Firma Jenoptik bei Testmessungen in Krögis. © tvM

Die Freude in Krögis über die Ortsumgehung ist getrübt. Denn seit die neue Bundesstraße 101 eröffnet ist, kracht es an den Kreuzungen nach Mauna und nach Barnitz immer wieder. Und nicht nur das. Die Straße von Krögis nach Mauna oder in der Gegenrichtung zu überqueren, ist gefährlich. Einen Fußweg gibt es nicht, erlaubt ist eine Geschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde. Anträge der Gemeinde beim zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), an der Kreuzung eine Ampel aufzustellen, wurden abgelehnt, ebenso eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Kilometer pro Stunde.

Soll jetzt wenigstens ein Blitzer aufgestellt werden? Der Verdacht liegt nahe, zumal vor wenigen Tagen an der Kreuzung Krögis - Barnitz Mitarbeiter eines Blitzgeräte-Herstellers Testmessungen durchführten, wie TV Meißen berichtet. „Offenbar soll der Standort für eine stationäre Radarfalle vorbereitet werden. Die Spezialisten reagierten sehr ungehalten auf das öffentliche Interesse“, so der lokale Fernsehsender. Beim Lasuv weiß man jedoch nichts von den Testmessungen. „Der Straßenbaulastträger ist für die Errichtung derartiger Anlagen nicht zuständig. Das ist Sache des Landkreises beziehungsweise der örtlichen Verkehrsbehörde. Tempolimits und Blitzer werden durch die Verkehrsbehörde des Landkreises festgelegt, nicht vom Lasuv“, so Pressesprecherin Nicole Wernicke. Im Meißner Landratsamt bestätigt man die Testmessungen der Firma Jenoptik. „Nach Information der Umfallkommission soll voraussichtlich im Mai an der Bundesstraße in Krögis ein stationärer Blitzer aufgestellt werden. Die Vorbereitungen dazu laufen,“ so Pressesprecherin Kerstin Thöns.

Laut Meißens Polizeichef Hanjo Protze sind die Kreuzungen nach Mauna und Barnitz keine Unfallschwerpunkte. Am der Kreuzung nach Mauna krachte es im vergangenen Jahr dreimal, am Abzweig nach Barnitz allerdings neunmal. „Das ist noch kein Unfallschwerpunkt, aber eine Unfallhäufung“, so Protze. Deshalb habe in der Unfallkommission Überlegungen gegeben, einen stationären Blitzer aufzustellen.

